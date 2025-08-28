晴時多雲

70歲夫婦退休還清房貸後「無奈賣房」 背後原因太心酸

2025/08/28 14:17

老後生活的隱藏成本，往往容易被忽視。示意圖。（路透）老後生活的隱藏成本，往往容易被忽視。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在退休時都打算用退休金把房貸還清，之後就能悠閒生活，但日本越來越多案例顯示，這種退休規劃正遭到嚴重動搖。有越來越多原先住在寬敞郊區透天厝的老年人，因為高昂的修繕費、交通不便等多項原因，被迫選擇放棄這些靠著退休金繳清房貸的房子，這些房子甚至反而成為壓迫老年生活的「負資產」。日媒警示，老後生活的隱藏成本，往往容易被忽視，與其一廂情願地認為「一輩子都要住在這裡」，還不如根據自身年齡、體力與經濟狀況來考慮換屋，這才是能安心生活的「積極選擇」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導分享真實案例，居住在神奈川縣的宮田正志（化名，74歲）與妻子紀子（化名，70歲），在30年前購入一棟4LDK（4個房間、1個客廳、餐廳和廚房）的獨棟住宅。

宮田夫婦育有兩個孩子，正志作為上班族工作至退休，並在退休時用部分退休金繳清房貸。他原以為「終於可以不用再為房子擔心」，而鬆了一口氣。但沒想到不久後就出現轉折點，讓兩人覺得「沒辦法繼續在這房子生活」了。

最先面對的問題是「房屋老化」，屋齡超過30年的房子開始各處出現損壞，需要修理熱水器和廁所、修補外牆裂縫、進行白蟻檢查等，這些接二連三的支出不斷增加。

更大的問題則是「面對有樓梯的生活」。因為臥室在2樓，所以夫妻倆每次上廁所或用餐，都必須上下樓梯。對於膝蓋已有毛病的紀子來說，這樣的日子相當辛苦。

另一項出乎意料的沉重負擔，則是「固定資產稅」與「火災保險費」。正志無奈地說：「房貸雖然還清了，但每年還是都會有固定支出。」僅靠退休年金收入生活的正志，還要支付每年約 13 萬日圓的固定資產稅、修繕基金，以及越來越貴的水電瓦斯費，最終發現自己入不敷出。

由於2個孩子都在東京成家立業，幾乎不會回到老家，而過去正志是外派工作，和鄰居也不怎麼熟悉，他們無法指望鄰居的幫助，對孤獨的焦慮與日俱增。而且要就醫或是購物，也必須依賴汽車，紀子說，她開始覺得，如果出了什麼事「我們兩個人根本無法應付。」

經過反覆思量，兩人最終決定把持有的房子賣掉，搬到公共住宅居住。他們現在住的公宅雖然只有1K格局（套房），但全棟為無障礙設計且配有電梯，而且距離車站很近，交通相對方便。雖然原本的房子因為太過老舊，只能賣到1500萬日圓（約316萬元新台幣），但這筆錢至少也是退休生活的一筆穩定儲蓄。

紀子說：「雖然空間不大，但打掃很方便，購物和醫院都能走路抵達，房租一個月只要2萬多日圓（約4200多元新台幣）。老實說，現在的生活反而更輕鬆。」

報導提到，根據日本國土交通省調查，高齡者希望「換屋」的需求逐年增加，原因各式各樣，如「房子太大」、「高低落差多」、「難以維護」等，這種選擇放棄自宅的高齡家庭，已經不再少見。

報導提到，晚年生活的隱藏成本，往往容易被忽視，最重要的是「居住環境的安全性」、「日常生活的便利性」和「減輕經濟負擔」這3點，建議人們別一廂情願地認定「一輩子都要住在這裡」，而是根據自身的年齡、體力與經濟狀況，主動考慮換屋，這才是能夠安心生活的一種「積極選擇」。

