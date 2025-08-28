晴時多雲

財經 > 國際財經

白宮因俄油砲轟印度 納瓦洛：烏克蘭是「莫迪的戰爭」

2025/08/28 10:02

印度總理莫迪（Narendra Modi）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對印度加徵的新高額關稅上路後，白宮顧問納瓦洛（Peter Navarro）試圖擴大向新德里施壓，要求該國停止購買俄羅斯能源，並將烏克蘭衝突稱為「莫迪的戰爭」。

納瓦洛週三（27日）在《彭博》的「權力平衡（Balance of Power）」節目中表示，自己會稱之為「莫迪的戰爭」，是因為俄羅斯和烏克蘭的和平之路在某種程度上要經過新德里。納瓦洛所指的是印度總理莫迪（Narendra Modi）。

美國總統川普（Donald Trump）對印度徵收50％關稅的決定於週三稍早生效，旨在懲罰印度繼續購買俄油。這項關稅將川普本（8）月稍早徵收的25％關稅直接翻倍。

納瓦洛表示，印度透過「折扣價」購買俄油，俄羅斯用獲得的資金資助其戰爭機器，殺害更多烏克蘭人。隨著戰火延燒，納瓦洛認為，基輔持續要求提供武器和資金的形式對美國資源造成了負擔。

納瓦洛補充，印度的所作所為讓美國每個仁都蒙受損失。消費者、企業，所有一切都蒙受損失，工人也蒙受損失，因為印度的高關稅讓美國失去了工作機會、工廠、收入和更高的薪資；納稅人也蒙受損失，因為美國要為莫迪的戰爭提供資金。

高達50％的關稅是亞洲最高，將影響印度銷往美國的55％以上商品，美國是印度最大的出口市場，雖然電子產品和藥品等關鍵商品目前暫不受關稅影響，但這些關稅仍將衝擊紡織、珠寶等大量勞力密集的產業。

儘管新德里和華盛頓進行了數個月的談判，但美方仍提高了關稅，印度是首批與川普政府啟動關稅談判的國家之一，但官員們對於印度在農業等關鍵領域的高關稅和保護主義政策表示不滿。

納瓦洛表示，讓美國感到不安的是印度人是如此的傲慢，他們說「我們沒有更高的關稅，這是我們的主權，我們可以從任何國家購買石油」。這也讓納瓦洛直言，印度作為全球最大的民主國家，應該像一個民主國家一樣行事。

