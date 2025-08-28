白銀漲勢凌駕黃金比特幣 ! 報告揭：「這4國」主導市場近8成額度

今年迄今白銀的價格已飆升34%，美印德澳這四國佔據全球銀條與銀幣市場近80%額度。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀協會（The Silver Institute）發表最新報告指出，在地緣政治緊張升溫、政府債務攀升，以及投資人認為白銀相對黃金被低估的情況下，推動白銀今年價格上漲了34%。相比之下，黃金漲幅為28%，比特幣則約18%，白銀表現明顯領先。

報告指出，銀條與銀幣的實物投資，是全球白銀需求的結構性核心之一，同時也是最具波動性的部分。而在全球銀條與銀幣市場中，美國、印度、德國及澳洲這4個國家主導全球市場近8成額度。

數據顯示，在過去15年，這部分的需求在2017年低點1.572億盎司與2022年高點3.376億盎司之間波動。

在主要的白銀市場當中，美國的投資購買規模令人震驚。在2010年至2024年間，美國散戶投資人累計購入15億盎司白銀，價值平均約相當於黃金投資的70%，遠高於世界其他地區僅約6%的水準。

印度是全球第二大實物白銀投資市場，甚至部分年份超越美國。當地投資者長期偏好銀條，2024年銀條佔零售需求達70%。在價格相對具吸引力的背景下，印度零售白銀投資今年成長21%。

德國一直是全球第三大零售銀條與銀幣投資市場，長期以來是由銀幣主導，約佔市場的80%。2020年至2022年間實物投資平均為4850萬盎司，但隨著2022年底稅制優惠取消，自2023年以來實物需求下降3900萬盎司。市場估計，在經濟與地緣政治不確定性支撐下，德國今年對白銀的需求預計將回升25%

近年澳洲市場快速崛起，躍升為全球第四大實物白銀市場。2019年銀幣與銀條需求僅350萬盎司，到了2022年已飆升至創紀錄的2070萬盎司。市場預計，今年在通膨回落與利率下降背景下，與生活成本相關的貴金屬拋售壓力減輕，澳洲實物白銀需求今年預計將上升11%。

