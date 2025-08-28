晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

白銀漲勢凌駕黃金比特幣 ! 報告揭：「這4國」主導市場近8成額度

2025/08/28 11:05

今年迄今白銀的價格已飆升34%，美印德澳這四國佔據全球銀條與銀幣市場近80%額度。（彭博）今年迄今白銀的價格已飆升34%，美印德澳這四國佔據全球銀條與銀幣市場近80%額度。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白銀協會（The Silver Institute）發表最新報告指出，在地緣政治緊張升溫、政府債務攀升，以及投資人認為白銀相對黃金被低估的情況下，推動白銀今年價格上漲了34%。相比之下，黃金漲幅為28%，比特幣則約18%，白銀表現明顯領先。

報告指出，銀條與銀幣的實物投資，是全球白銀需求的結構性核心之一，同時也是最具波動性的部分。而在全球銀條與銀幣市場中，美國、印度、德國及澳洲這4個國家主導全球市場近8成額度。

數據顯示，在過去15年，這部分的需求在2017年低點1.572億盎司與2022年高點3.376億盎司之間波動。

在主要的白銀市場當中，美國的投資購買規模令人震驚。在2010年至2024年間，美國散戶投資人累計購入15億盎司白銀，價值平均約相當於黃金投資的70%，遠高於世界其他地區僅約6%的水準。

印度是全球第二大實物白銀投資市場，甚至部分年份超越美國。當地投資者長期偏好銀條，2024年銀條佔零售需求達70%。在價格相對具吸引力的背景下，印度零售白銀投資今年成長21%。

德國一直是全球第三大零售銀條與銀幣投資市場，長期以來是由銀幣主導，約佔市場的80%。2020年至2022年間實物投資平均為4850萬盎司，但隨著2022年底稅制優惠取消，自2023年以來實物需求下降3900萬盎司。市場估計，在經濟與地緣政治不確定性支撐下，德國今年對白銀的需求預計將回升25%

近年澳洲市場快速崛起，躍升為全球第四大實物白銀市場。2019年銀幣與銀條需求僅350萬盎司，到了2022年已飆升至創紀錄的2070萬盎司。市場預計，今年在通膨回落與利率下降背景下，與生活成本相關的貴金屬拋售壓力減輕，澳洲實物白銀需求今年預計將上升11%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財