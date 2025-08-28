晴時多雲

債蛙不妙！彭博揭日債4關鍵 陷危險交易

2025/08/28 14:59

債蛙不妙！彭博揭日債4大下跌關鍵，陷危險交易。（彭博）債蛙不妙！彭博揭日債4大下跌關鍵，陷危險交易。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著債券陷入另1次拋售的陣痛，日30年期公債殖利率本週飆至3.2%以上新高，有大型機構表示是逢低買進好時機，不過，彭博報導，專家警告，由於日本央行對升息猶豫不決、逐步縮減購債規模、新1輪財政刺激引發債務擔憂，及人口老化養老基金不需那麼多長債，今年可能成有史以來首次成淨賣家，這4個構成公債下跌的關鍵因素，持續干擾市場，長債已陷入「價值陷阱」風暴中心，並警告押注日債將變成危險交易。

彭博報導，海外基金經理在今年前7個月向長期日本債務投入了創紀錄的9.3兆日圓（約新台幣1.86兆），他們發現自己處於這股動盪的中心，儘管債券已跌至歷史低點。

但日本央行因擔心損害成長，而對進一步升息猶豫不決，加上央行逐步縮減購債規模，也削弱了另１個關鍵市場支撐來源。

與此同時，執政聯盟在 7 月的參議院選舉中失利後，新1輪財政刺激措施的前景引發了人們對債務發行增加的擔憂，這是打壓債券價格的另1個因素。

除了日本央行的政策外，另1個關鍵是人口老化問題，T. Rowe Price 多元化收益債券策略聯合投資組合經理 Vincent Chung 表示，現在人口如此老齡化，以至於人壽保險公司不需要那麼多長期債券來匹配其負債。

根據數字顯示，養老基金代理人的信託銀行今年截至 7 月淨購買1.47兆日圓（約新台幣2940億元）的超長日本國債，比5年平均水平低約34%。保險公司在前7個月出售的超長債券多於購買的超長債券，這使它們有望在今年有史以來首次成為淨賣家。

在這4個構成下跌的關鍵因素，持續干擾市場，專家指出，對於一些資深投資者來說，日本的押注越來越像1個「價值陷阱」：1種廉價資產，吸引買家，但價格卻進一步下跌。

PGIM固定收益首席投資策略師兼全球債券主管蒂普（Robert Tipp）更直言，這是1筆危險的交易， 它集中體現了「價值陷阱」概念。

