晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》輝達Q3展望保守 AI股跳水指數跌逾百點

2025/08/28 09:04

輝達Q3展望保守，AI股跳水指數跌逾百點。（資料照）輝達Q3展望保守，AI股跳水指數跌逾百點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭輝達週三盤後公佈財報，雖然第2季財報優於預，但第3季展望保守，受此拖累，盤後股價下挫逾3%，外界憂AI資本支出放緩，台股週四在台積電、鴻海、廣達、緯創等AI股開盤下跌，指數開盤跌51.78點，24468.12點開出，在AI股領跌，傳產與金融也跟著拉回整理，指數開低走低，跌逾百點。

AI晶片業巨擘輝達週三在美股收盤後公布財報，全球投資人關注。標普500指數週三上漲0.24%，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.21%，道瓊工業指數上漲147.16點、漲幅0.32%，費城半導體指數上漲0.29%，台積電ADR走揚0.24%，收在239.29美元。

不過，盤後輝達公布財報與財測，第2季財報表現優於預期，第3季財測約540億美元，雖符合預期但未超過市場高標，尤其資料中心成長不如預期，外界憂AI資本支出放緩，在展望保守下，輝達盤後股價下挫逾3%，受此影響，台股今開低走低，跌逾百點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財