台股開盤》輝達Q3展望保守 AI股跳水指數跌逾百點

輝達Q3展望保守，AI股跳水指數跌逾百點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭輝達週三盤後公佈財報，雖然第2季財報優於預，但第3季展望保守，受此拖累，盤後股價下挫逾3%，外界憂AI資本支出放緩，台股週四在台積電、鴻海、廣達、緯創等AI股開盤下跌，指數開盤跌51.78點，24468.12點開出，在AI股領跌，傳產與金融也跟著拉回整理，指數開低走低，跌逾百點。

AI晶片業巨擘輝達週三在美股收盤後公布財報，全球投資人關注。標普500指數週三上漲0.24%，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.21%，道瓊工業指數上漲147.16點、漲幅0.32%，費城半導體指數上漲0.29%，台積電ADR走揚0.24%，收在239.29美元。

請繼續往下閱讀...

不過，盤後輝達公布財報與財測，第2季財報表現優於預期，第3季財測約540億美元，雖符合預期但未超過市場高標，尤其資料中心成長不如預期，外界憂AI資本支出放緩，在展望保守下，輝達盤後股價下挫逾3%，受此影響，台股今開低走低，跌逾百點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法