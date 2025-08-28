輝達財報獲利超預期 盤後股價卻下挫 陸行之這樣看

AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）週三（27日）在美股收盤後公布財報，第2季財報的獲利和營收均超出預期。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）週三（27日）在美股收盤後公布財報，第2季財報的獲利和營收均超出預期，但因中國業務不穩，資料中心收入連續2季低於預期，盤後交易中出現下滑，一度重挫逾5%。對此，知名半導體分析師陸行之今（28日）在臉書發文表示看法，指輝達營收獲利小幅優於預期，但一丁點超越市場預期的展望，短期無法讓滿手和空手的投資人再大幅加碼。

陸行之今稍早在臉書發文指出，全球4.4兆美元（約新台幣134.6兆元）市值王輝達剛公布第2季獲利和第3季展望，雖然營收，獲利皆小幅高於預期，但最新盤後市值仍縮水超過3% ，並拖累一堆供應鏈玩家回檔休息一下，只能說輝達股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的第3季展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼。

陸行之也在文中整理輝達公布的財務數據與讀者粉絲分享，分別如下。

1. 輝達預期2025年第3季營收540億美元（約新台幣1.65兆元）正負2%，比2025年第2季季增13-18%，年增54%，比市場預期高1%；公司預期毛利率為72.8-73.8%，平均73.5%，也比市場預期的73.4%好一丁點，EPS1.16比市場預期的1.15也好一丁點。不知道是分析師太會精算，還是公司乾脆拿彭博社分析師預測再加一丁點來給指引？

2. 雖然輝達第2季數據中心及車用半導體都僅季增5%以內，但第3季Blackwell大量出貨應該是帶動13-18%季增的主因，輝達說Blackwell GPU在第2季已經佔數據中心營收近一半，但即使如此，第2季還是受到不能賣H20的影響（影響約12% ），AI GPU營收少了40億美元（約新台幣1221億元），讓AI GPU 營收整體達338億美元（約新台幣1.18兆元），季減1%。

3. 輝達還說第3季營收指引沒有包括H20的出貨，這部分營收應該有上修空間，假如加回40億美元（約新台幣1221億元），但要扣掉15%（6億美元，約新台幣183議員元）的出口管制稅，對第3季營收也有6%的貢獻，不無小補。

4. 比較讓大家憂慮的是第2季庫存增至149.6億美元（約新台幣4568億元），庫存月數季增32%，年增30%至3.48個月，雖然離歷史高點仍有段距離，但這是為了提前準備第3季的13-18%大幅出貨增長（Blackwell）？還是舊產品H100/200系列需求大幅衰減，庫存增加造成的呢？還有就是Google、亞馬遜（Amazon）、臉書自研ASIC晶片如火如荼擴產中的影響？大家覺得庫存暴增的原因是什麼呢？

