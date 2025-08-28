晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達財報獲利超預期 盤後股價卻下挫 陸行之這樣看

2025/08/28 09:32

AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）週三（27日）在美股收盤後公布財報，第2季財報的獲利和營收均超出預期。（示意圖，路透）AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）週三（27日）在美股收盤後公布財報，第2季財報的獲利和營收均超出預期。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）週三（27日）在美股收盤後公布財報，第2季財報的獲利和營收均超出預期，但因中國業務不穩，資料中心收入連續2季低於預期，盤後交易中出現下滑，一度重挫逾5%。對此，知名半導體分析師陸行之今（28日）在臉書發文表示看法，指輝達營收獲利小幅優於預期，但一丁點超越市場預期的展望，短期無法讓滿手和空手的投資人再大幅加碼。

陸行之今稍早在臉書發文指出，全球4.4兆美元（約新台幣134.6兆元）市值王輝達剛公布第2季獲利和第3季展望，雖然營收，獲利皆小幅高於預期，但最新盤後市值仍縮水超過3% ，並拖累一堆供應鏈玩家回檔休息一下，只能說輝達股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的第3季展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼。

陸行之也在文中整理輝達公布的財務數據與讀者粉絲分享，分別如下。

1. 輝達預期2025年第3季營收540億美元（約新台幣1.65兆元）正負2%，比2025年第2季季增13-18%，年增54%，比市場預期高1%；公司預期毛利率為72.8-73.8%，平均73.5%，也比市場預期的73.4%好一丁點，EPS1.16比市場預期的1.15也好一丁點。不知道是分析師太會精算，還是公司乾脆拿彭博社分析師預測再加一丁點來給指引？

2. 雖然輝達第2季數據中心及車用半導體都僅季增5%以內，但第3季Blackwell大量出貨應該是帶動13-18%季增的主因，輝達說Blackwell GPU在第2季已經佔數據中心營收近一半，但即使如此，第2季還是受到不能賣H20的影響（影響約12% ），AI GPU營收少了40億美元（約新台幣1221億元），讓AI GPU 營收整體達338億美元（約新台幣1.18兆元），季減1%。

3. 輝達還說第3季營收指引沒有包括H20的出貨，這部分營收應該有上修空間，假如加回40億美元（約新台幣1221億元），但要扣掉15%（6億美元，約新台幣183議員元）的出口管制稅，對第3季營收也有6%的貢獻，不無小補。

4. 比較讓大家憂慮的是第2季庫存增至149.6億美元（約新台幣4568億元），庫存月數季增32%，年增30%至3.48個月，雖然離歷史高點仍有段距離，但這是為了提前準備第3季的13-18%大幅出貨增長（Blackwell）？還是舊產品H100/200系列需求大幅衰減，庫存增加造成的呢？還有就是Google、亞馬遜（Amazon）、臉書自研ASIC晶片如火如荼擴產中的影響？大家覺得庫存暴增的原因是什麼呢？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財