輝達盤後下跌逾3％ 台灣AI概念股今日恐遇風浪

2025/08/28 08:45

輝達盤後下跌逾3%，台灣AI概念股今日恐遇風浪。（彭博）輝達盤後下跌逾3%，台灣AI概念股今日恐遇風浪。（彭博）

〔記者卓怡君／台北報導〕受到外界高度矚目的AI教主輝達公布財報與財測，第2季財報表現優於預期，第3季財測約540億美元，雖符合預期但未超過市場高標，尤其資料中心成長不如預期，外界憂AI資本支出放緩。此外，儘管美國放寬部分AI晶片出口限制，但輝達第3季展望依然未將H20晶片出口中國納入考量，資料中心連兩季成長不如預期，引發市場失望，輝達財報公布後，盤後股價下跌一度重挫5%，隨後跌幅收斂至3%左右，台灣AI概念股今日走勢恐受到拖累。

輝達執行長黃仁勳強調，下一代Blackwell晶片的生產正在全速進行，需求非常旺盛，包括「H100」、「H200」在內的所有產品都已全部完售。

法人指出，市場對於輝達期待高，短線輝達漲多後，容易出現獲利了結賣壓，加上中國H20晶片出口仍有疑慮，影響輝達營收表現，但輝達對於未來仍釋出正面訊息，包括GB300量產、Rubin時程、AI基礎建設支出與投資長期成長趨勢，AI概念股仍是重要的投資主軸。

