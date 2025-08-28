晴時多雲

黃金徘徊兩週高點附近 專家解釋原因

2025/08/28 09:09

黃金週三（27日）上漲。（路透資料照）黃金週三（27日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人密切關注即將公布的通膨數據，以尋找降息的線索，同時也對美國總統川普試圖解雇聯準會（Fed）理事對央行獨立性造成的威脅感到不安，黃金週三（27日）徘徊在兩週高點附近。

黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3394.49美元；紐約12月黃金期貨上漲0.5%，報每盎司3448.6美元。

《路透》報導，美國7月個人消費支出（PCE）物價指數預定本週五公布，這是Fed偏好觀察的通膨數據。經濟學家預估將年升2.6%，與6月增幅相同。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「如果（PCE數據）顯示通膨增強，可能讓人對Fed 9月是否將降息打上問號。但我推測，可能需要非常強勁的通膨數據，才會阻止Fed在9月降息。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場目前押注Fed 9月有超過87%的機率降息25個基點。

川普本週稍早表示，已解雇Fed理事庫克（Lisa Cook）的職務，庫克的律師則說，她將提起訴訟，阻止川普將她開除，代表將上演一場費日曠時的法律戰。

CPM集團管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示，川普威脅開除Fed理事這件事，對經濟、利率和美元都非常負面，並說：「由於人們試圖釐清這對美國經濟而言代表什麼，黃金預料將在相對狹窄的區間波動。」

