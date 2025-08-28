汽車又成箭靶！川普施壓奏效 墨西哥擬提高對中關稅

在華府不斷呼籲下，知情人士表示，墨西哥政府計劃提高對中國的關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥政府計劃在下個月的2026年預算提案中提高對中國的關稅，以保護墨西哥產業免受廉價進口商品的侵害，同時也滿足美國總統川普（Donald Trump）的長期要求。

《彭博》報導，知情人士透露，這次上調進口關稅的措施預計將針對汽車、紡織品和塑膠等商品，旨在保護墨西哥國內製造商免受中國補貼競爭的影響。其中1名知情人士也提到，其他亞洲國家也預計將面臨更高的關稅。

知情人士表示，具體的關稅稅率目前還不清楚，這項計劃可能還有調整。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的財政收入草案預計將於9月8日提交國會。預算計劃需要獲得立法機關的批准，不過薛恩鮑姆所在的政黨及盟友在參眾兩院將掌握超過3分之2的多數席次，這限制了議員可能修改法案的空間。

自年初以來，川普政府一直呼籲墨西哥官員效法美國的作法，提高對中國進口商品的關稅，墨西哥官員隨後提出了「北美堡壘」的想法，旨在限制來自中國的貨物出口，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易、製造業聯繫。

兩國也準備在明年年中之前，重新審查川普第1個任期內談判達成的自由貿易協定。

資產管理集團道富環球（State Street Global Markets）資深新興市場策略師孫寧表示，今年中國對拉丁美洲地區的出口大幅成長，有助於抵消美國市場的下滑，除了讓美國人滿意之外，墨西哥還需要保護自身的製造業基礎。孫寧補充，墨西哥預計會讓該國的經濟、外交政策與美國保持一致。

華府向最大貿易夥伴墨西哥施壓，要求該國阻止廉價中國商品流入市場，部份原因是川普認為這些商品進入墨西哥後，一路向北運往美國。上（7）月，川普與薛恩鮑姆通話後，允許暫停向墨西哥加徵關稅，以便有更多時間進行貿易談判。

美墨預計也將達成一項打擊毒品販運和暴力的協議，川普指出，吩坦尼販運試墨西哥面臨25％關稅的原因。在新的安全協議中解決這一問題，將使談判代表更容易在其他衝突領域找到共同點，例如番茄和鋼鐵。

近年來，中國汽車在墨西哥市場呈爆炸性成長，根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association，CPCA）數據，墨西哥已在今年超越俄羅斯，成為中國汽車全球最大出口目的地。雖然這些車在墨西哥面臨20％關稅，但與美國相比仍低得多。美國前總統拜登（Joe Biden）曾對中國電動車課徵高達100％的關稅，並禁止大部份搭載中國研發軟體的汽車進入美國市場。

