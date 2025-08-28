晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

汽車又成箭靶！川普施壓奏效 墨西哥擬提高對中關稅

2025/08/28 09:39

在華府不斷呼籲下，知情人士表示，墨西哥政府計劃提高對中國的關稅。（路透資料照）在華府不斷呼籲下，知情人士表示，墨西哥政府計劃提高對中國的關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥政府計劃在下個月的2026年預算提案中提高對中國的關稅，以保護墨西哥產業免受廉價進口商品的侵害，同時也滿足美國總統川普（Donald Trump）的長期要求。

《彭博》報導，知情人士透露，這次上調進口關稅的措施預計將針對汽車、紡織品和塑膠等商品，旨在保護墨西哥國內製造商免受中國補貼競爭的影響。其中1名知情人士也提到，其他亞洲國家也預計將面臨更高的關稅。

知情人士表示，具體的關稅稅率目前還不清楚，這項計劃可能還有調整。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的財政收入草案預計將於9月8日提交國會。預算計劃需要獲得立法機關的批准，不過薛恩鮑姆所在的政黨及盟友在參眾兩院將掌握超過3分之2的多數席次，這限制了議員可能修改法案的空間。

自年初以來，川普政府一直呼籲墨西哥官員效法美國的作法，提高對中國進口商品的關稅，墨西哥官員隨後提出了「北美堡壘」的想法，旨在限制來自中國的貨物出口，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易、製造業聯繫。

兩國也準備在明年年中之前，重新審查川普第1個任期內談判達成的自由貿易協定。

資產管理集團道富環球（State Street Global Markets）資深新興市場策略師孫寧表示，今年中國對拉丁美洲地區的出口大幅成長，有助於抵消美國市場的下滑，除了讓美國人滿意之外，墨西哥還需要保護自身的製造業基礎。孫寧補充，墨西哥預計會讓該國的經濟、外交政策與美國保持一致。

華府向最大貿易夥伴墨西哥施壓，要求該國阻止廉價中國商品流入市場，部份原因是川普認為這些商品進入墨西哥後，一路向北運往美國。上（7）月，川普與薛恩鮑姆通話後，允許暫停向墨西哥加徵關稅，以便有更多時間進行貿易談判。

美墨預計也將達成一項打擊毒品販運和暴力的協議，川普指出，吩坦尼販運試墨西哥面臨25％關稅的原因。在新的安全協議中解決這一問題，將使談判代表更容易在其他衝突領域找到共同點，例如番茄和鋼鐵。

近年來，中國汽車在墨西哥市場呈爆炸性成長，根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association，CPCA）數據，墨西哥已在今年超越俄羅斯，成為中國汽車全球最大出口目的地。雖然這些車在墨西哥面臨20％關稅，但與美國相比仍低得多。美國前總統拜登（Joe Biden）曾對中國電動車課徵高達100％的關稅，並禁止大部份搭載中國研發軟體的汽車進入美國市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財