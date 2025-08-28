晴時多雲

台灣又被點名！貝森特：99％先進晶片在台生產 是美國國安風險

2025/08/28 09:08

美國財政部長貝森特。（彭博）美國財政部長貝森特。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（27日）接受《福斯財經新聞網》（Fox Business）專訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，這風險程度是阿拉伯石油禁運危機以來從未見過的狀況，這是一項國安風險，因此川普政府必須為美國經濟「去風險化」。

貝森特週三接受《福斯財經新聞網》的「與瑪麗亞共度早晨」（Mornings with Maria）節目專訪，與主持人瑪麗亞（Maria Bartiromo）對多項議題展開對談。

貝森特被問到，川普政府有沒有可能取得其他晶片公司的股權？例如輝達（Nvidia）？但貝森特說，他不認為輝達需要財務上的支持，「所以目前來看，這並不在計畫之內」。

不過貝森特並沒有排除入股其他產業的可能性，並提到了造船業，因為這些產業是美國必須要能自給自足的關鍵產業。貝森特說：「正如我多次所說，新冠疫情唯一的好處就是，它成為了一次『壓力測試』，讓我們看到如果美國進入熱戰（kinetic war），或者美國某些產業被切斷供應鏈時，會發生什麼狀況。」

貝森特提到，晶片對美國來說是一項戰略必需品，而美國政府在疫情期間學到：美國在一些關鍵產業中，存在5到7個戰略性弱點。而川普總統已經著手推動「去風險化」，這同時也能給美國納稅人帶來可觀收益。

瑪麗亞詢問貝森特：「那麼，其他航運公司或半導體公司是否應該擔心政治影響？或者說，英特爾（Intel）是否會比其他公司獲得更好的待遇？這些都是任何自由市場資本主義者在面對政府持股時會思考的議題。」

貝森特認為，其他半導體公司表現還不錯，但他話鋒一轉，指出美國現在面臨的情況是：全球 99% 的先進晶片都集中在台灣生產，這是自阿拉伯石油禁運以來最嚴重的國安風險。「所以，我們必須在美國經濟的多個層面上進行去風險化。」

貝森特表示，川普總統是一位商人，非常注重解決方案。「對我而言，一屆又一屆的政府竟然任由這些戰略性風險存在，實在難以想像。」

