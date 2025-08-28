黃仁勳證實：Blackwell AI 晶片銷中「確實可行」 今年有望帶來1.5兆商機

黃仁勳表示，Blackwell AI晶片銷中「確實可行」，今年有望帶來1.5兆商機。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府以繳納15%營收為代價，同意輝達向中國銷售H20晶片，然而Blackwell是否可銷中，尚不明確，不過，輝達執行長黃仁勳週三表示，輝達「確實有可能」將其先進的 Blackwell 處理器引入中國，他進一步指出，若輝達可推出有競爭力的產品，不僅中國市場今年將為公司帶來約500億美元（約新台幣1.52兆元）商機，估明年市場將再成長50%。

黃仁勳雖然在7月和8月與川普會晤後，獲得了一些許可，但美國政府尚未發布官方規定，概述美國政府 15% 的減稅政策將如何實施。

CNBC報導，「我們確實有可能將Blackwell 引入中國市場，」黃仁勳週三在輝達最新季度業績發布會電話會議上表示。

黃仁勳表示，我們只需要繼續強調美國科技公司在引領和贏得人工智慧競賽方面的重要性，並幫助美國技術變成全球標準。

他指出，中國人工智慧開發商最好使用輝達的晶片，而不是透過阻止出口來強迫他們使用中國本土的晶片，這可能會激勵中國科技業迎頭趕上。

如果輝達在中國推出 Blackwell 晶片，這可能會刺激銷量大幅成長，因為中國人工智慧開發者會選擇性能最強大的晶片。為了符合美國的出口規定，輝達必須針對美國市場修改其 Blackwell 晶片，使其在某些方面速度變慢。

黃仁勳進一步指出，中國是全球第2大人工智慧市場，我估計，如果我們能推出有競爭力的產品，中國市場今年將為我們帶來約500億美元的商機，他進一步補充，如果今年的市場規模達到500億美元，那麼預計年增長率將達到50%。

