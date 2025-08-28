晴時多雲

輝達財報揭曉！獲利超預期 盤後卻一度下殺逾5％

2025/08/28 06:41

輝達週三盤後公布財報。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）輝達週三盤後公布財報。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI晶片業巨擘輝達週三在美股收盤後公布財報，備受全球投資人關注，股價收盤跌近0.1%，收在181.60美元。其獲利和營收均超出預期，但因中國業務不穩，資料中心收入連續2季低於預期，盤後交易中出現下滑，一度重挫逾5%。

綜合外媒報導，輝達第二季財報的獲利和營收均超出預期，第二季營收為467.4億美元，較上年同期的300.4億美元成長了56%。自2023年中以來，輝達的業績開始顯現出人工智慧的蓬勃發展，其營收年增率已連續9季超過50%。然而，第二季度是輝達在此期間成長最慢的時期。

輝達表示，在此期間沒有向中國客戶銷售H20處理器，但因向中國以外的客戶釋出價值1.8億美元的庫存而受益。

輝達也表示，預計本季營收將達540億美元，上下浮動2%，此數字未包含任何對中國的H20出貨。

輝達是全球市值最高的公司，也是尖端人工智慧處理器的領頭羊，在標普500指數中佔比約8%，其股價在財報發布前下跌0.1%，盤後股價一度下跌逾5%。

Argent Capital投資組合經理Jed Ellerbroek表示，輝達未來9個月的營收將比現在更加豐厚，且還將實現巨大的成長，認為未來可以迎接輝達在標普500指數中佔比達到兩位數。

