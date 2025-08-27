挑戰輝達來勢洶洶! 中國「寒武紀」營收年增逾4000％

在美國晶片管制下，中國半導體公司「寒武紀」希望成為輝達替代產品。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 26日報導，中國半導體公司「寒武紀」今年上半年獲利創新高，顯示隨著中國致力提振其本國產業之際，在地的輝達挑戰者正取得進展。

報導說，「小輝達」寒武紀是眾多競相成為輝達替代者的中國公司之一。寒武紀財報顯示，其今年上半年營收年增4348％至28.8億人民幣，淨利潤達創紀錄的10.4億人民幣。若與輝達相較，相關數字仍然微小。

儘管如此，寒武紀的營收飆漲仍顯示，鑑於美國技術被切斷的威脅持續，中國科技企業正尋求輝達的替代方案。

今年稍早，美國政府禁止輝達向中國出售降階版的H20晶片，本月初川普政府允許恢復輝達出貨中國，但必須將中國營收15%繳納美國政府。同時，中國政府勸阻在地企業採購輝達H20晶片。

報導說，中國科技企業一直使用國產晶片以及所能取得的輝達硬體，這為寒武紀等公司帶來幫助。寒武紀今年股價已翻倍，市值增加400億美元，總市值約800億美元。

輝達的優勢不僅在於其硬體，也在於軟體，開發商已變得習慣使用該軟體。寒武紀27日指出，正改進其軟體產品，並開發下一代硬體。

然而，中國的輝達對手仍面臨重重阻礙。他們的技術仍遠落後輝達，由於出口管制切斷了中國獲取最先進晶片製造技術，阻礙了中國本土AI晶片研發的進展，使其長期前景更加嚴峻。

