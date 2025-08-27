晴時多雲

美國公告對我抗腐蝕鋼品反傾銷調查結果 經部助業者應訴

2025/08/27 21:43

美商務部認定台灣在內等10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼。（資料照）美商務部認定台灣在內等10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國商務部（DOC）今公布對我國及澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、冰島、南非、土耳其、阿拉伯聯合大公國與越南等10國的抗腐蝕鋼品反傾銷調查最終結果，我國廠商將被課徵10.85%到67.81%不等稅率，經濟部持續協助業者應訴爭取較佳稅率。

根據美國商務部公告，我國廠商的稅率如燁輝（Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.）10.85%；盛餘（Sheng Yu Steel Co. Ltd.）、光南（Kounan Steel Co. Ltd.）、佑錋（Meglobe Co. Ltd.）因3家未應訴，稅率為67.81%，其他廠商為10.85%。

經濟部指出，其他國家中，巴西國家鋼鐵公司反傾銷稅率高達 191.26%，為各國最高；其次為越南蓮花集團 110.19%。

美國國際貿易委員會（ITC）將於 10月9日 公布是否認定傾銷已對美國產業造成損害，若結果成立，美國商務部將正式發布反傾銷稅令。

根據美國海關統計，2023年美國自我國進口 15.7萬公噸抗腐蝕鋼品，金額達 1.95億美元，主要用於建築材料、電器外殼及汽車零組件。

經濟部指出，調查過程中已隨時掌握最新進展，並透過鋼鐵公會向業界通報，另提供應訴補助，協助業者維護出口權益。

經濟部也呼籲業者面對各國貿易救濟調查時應積極應訴，政府將持續提供輔導與補助，協助業界爭取較佳稅率。

