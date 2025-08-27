晴時多雲

飛機上最髒免費物品是「這項」 空服員說出嚇人原因

2025/08/27 21:30

空服員娜塔莉建議不要接受一種航機提供的特殊免費毯子，尤其是在短程航班上，因為這會讓近距離接觸他人病菌的風險非常高。（示意圖，取自網路）空服員娜塔莉建議不要接受一種航機提供的特殊免費毯子，尤其是在短程航班上，因為這會讓近距離接觸他人病菌的風險非常高。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位資深空服員在社群媒體上分享了她在飛航服務的經歷，並提供了一些關於乘客在機上絕對應該避免的建議事情。其中，「毯子」可能是航機免費提供物品中最髒的。

娜塔莉·麥吉（Natalie Magee）擁有20年的飛行經驗，所以她當然深諳此道。在她服務航空旅客的這段時間裡，她見證了各種事，有好的，有壞的，也有非常糟糕的。

娜塔莉建議大家不要接受一種航機提供的特殊免費毯子，尤其是在短程航班上，因為這會讓近距離接觸他人病菌的風險非常高。

穿越雲層通常意味著機艙內有時會有點冷，尤其是在夜間太陽下山後飛行時。因此，乘客可能需要一條毯子來保持溫暖舒適。航空公司過去在大多數航班上都會為感到寒冷的乘客提供免費毯子，但如今，出於削減成本和環保考慮，通常只有國際航班、長途航班和頭等艙乘客才會獲得這些毯子。

不過，當你發現上面可能藏有東西時，或許你可能不會覺得這有什麼不好，但娜塔莉說，頭髮、食物、體液和黴菌都可能藏在布料的皺褶裡。

旅客用來擦鼻涕、接腳趾甲、換尿布 

她說，旅行者會用毯子擦鼻涕、清理灑出來的東西，甚至用來接腳趾甲，但這還不是全部。來自美國科羅拉多州的娜塔莉告訴《旅遊休閒》雜誌：我見過的最噁心的事情之一，可能是有人用毯子給嬰兒換尿布。

專家表示，如果每次使用後都清洗，就不會有這個問題，但這並非總是如此。「大多數航空公司都有合約清潔人員，他們會在國際航班結束後把毯子取下來，用熱水清洗，然後​​密封在塑膠袋裡以便重複使用」，她解釋說。 然而，「在國內航班上，我遇到過一些航班，他們指示我們只需將毯子重新折疊並放回垃圾桶即可。」

一般來說，如果毯子沒有密封，就不衛生。所以，如果你在飛行途中感到寒冷，或者需要蓋被子才能小睡一會兒，她建議你自備毯子。這樣你就知道毯​​子乾淨，不會沾染別人的病菌或疾病。

