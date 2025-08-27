跟上致富腳步！億萬富翁們近期押注「這3檔股」

《The Motley Fool》整理了億萬富翁們最近各自購入的「3檔股票」。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕想知道億萬富翁最近都在買什麼股票嗎？根據《富比士》世界億萬富翁榜，全球超過2900人身價超過10億美元（約新台幣302億元），有些人靠經營企業致富，有些人則由信託基金管理財富，但許多億萬富翁仍透過「股票投資」持續增加財富，投資媒體《The Motley Fool》整理了億萬富翁們最近各自購入的「3檔股票」。

1.股神巴菲特（Warren Buffett）

巴菲特透過投資成為波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）CEO，上任後仍持續用公司資金投資股票，數十年如一日，使其身價超過1500億美元（約新台幣4.5兆元）。近期，巴菲特的波克夏購入了達美樂披薩（Domino's Pizza）股票。

巴菲特的投資首要原則是「永遠不要賠錢。」達美樂是全球最大的披薩連鎖品牌，主要以加盟模式經營，並運營龐大的供應鏈，確保加盟店獲利，同時公司可透過加盟費獲得高毛利收入。雖然近年股價表現落後標普500，但長期來看仍可能增值，符合巴菲特的原則。波克夏目前持有達美樂超過260萬股。

2.對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）

阿克曼早期研究巴菲特的投資哲學，如今身價超過90億美元（約新台幣2715億元）。2025年第二季，他投資了亞馬遜（Amazon）股票，認為仍可進一步增值。

亞馬遜不僅是全球最大電商，也是企業的重要工具，第三方賣家可透過市場銷售商品，廣告商可購買廣告，企業可使用AWS雲端服務。AWS在過去12個月創造超過1100億美元營收，營運收益近430億美元。阿克曼的對沖基金Pershing Square在第二季購入580萬股亞馬遜股票，占基金組合價值的9%。

3.華爾街大鱷泰珀 （David Tepper）

泰珀身價超過210億美元（約新台幣6336億元），其對沖基金Appaloosa Management近期買入Vistra（VST）股票。這檔股票曾經冷清，但因美國電力需求激增，成為近年表現最好的能源股之一。

Vistra的成長受AI與資料中心基礎設施投資推動，能源消耗增加。該公司亦生產核能及多種電力來源，已經是成熟能源供應商。雖然Appaloosa自2024年第四季起未再買入，且近期甚至有賣出，但仍是2025年第二季對沖基金購買最多的前100檔股票之一，持股價值約3.5億美元。

