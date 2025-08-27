70歲嬤月領2.4萬退休金過活 卻因女兒「1通電話」快撐不住

日媒以真實案例，反映了老年人面對家庭財務需求時的無奈與抉擇。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕老後退休的生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，其中包括家人臨時提出的經濟援助請求，特別是子女或孫輩的求助，往往被認為是「父母理所當然的責任」。日本一名70歲婦人，因為接到了女兒的求助電話，希望資助孫子的學費，然而，婦人每月只靠12萬日圓（約新台幣2.4萬元）退休金過活，生活清苦節儉，她無奈嘆，這讓現在經濟狀況也面臨到困難、有巨大壓力。真實案例反映了老年人面對家庭財務需求時的無奈與抉擇。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，70歲的高橋紀子（化名）每月12萬日圓的退休金過生活，丈夫早逝、獨自居住。某天，她的女兒真理子（化名，40歲）打電話來表示「對不起，可以再幫我一次嗎？」，一通電話讓紀子愣住了。

女兒真理子有3個孩子，都在私立大學就讀。為了供應教育費用，她早已從母親紀子那裡獲得了數百萬日圓的支援，但如今，她再次開口，詢問第3個孩子的學費能否也由母親幫忙分擔。女兒表示「我們家還背著房貸，獎金也縮水了，真的已經沒有餘裕了」聽著女兒的話，紀子心裡滿是複雜和無力。

紀子靠著每月12萬日圓的退休金過日子，然而，在第一個孫子上大學時，她還是抱著「只要自己做得到」的想法，掏出100萬日圓（約新台幣19.7萬元）資助。第二個孫子時，也再次被依靠，累計已支出將近200萬日圓（約新台幣39.4萬元）。如今，第三個孫子也來到升學時刻，女兒再次伸手求助。

紀子在掙扎中，向身邊的朋友傾訴，沒想到得到的回應卻帶著冷靜甚至殘酷，朋友直言「我們自己生活就已經很吃緊了，怎麼可能還拿老本去幫孩子？那樣太可怕了」、「為了孩子把退休金都掏出來，聽起來很美德，但要是自己陷入困境，那就得不償失啊。」經過深思熟慮，紀子最後只給予少量援助，其餘則建議女兒去申請助學金或教育貸款，她逐漸意識到「守住自己的生活」也是父母的責任。在退休後仍維持經濟自立，不讓子女背負過度的心理與金錢壓力，這才是「真正幫助孩子」的方式。

報導指出，在日本，父母資助子女教育費並不罕見，但這同時也意味著，援助與自身退休生活的「風險」往往是並存的。根據調查顯示，在日本對退休生活感到不安的人多達82.2%，其中17.5% 表示「非常不安」。許多案例顯示，「突如其來的支出」往往是退休後破產的導火線，其中就包括「子女的購屋援助與教育費用」。

