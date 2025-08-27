晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

70歲嬤月領2.4萬退休金過活 卻因女兒「1通電話」快撐不住

2025/08/27 18:43

日媒以真實案例，反映了老年人面對家庭財務需求時的無奈與抉擇。（示意圖，路透）日媒以真實案例，反映了老年人面對家庭財務需求時的無奈與抉擇。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕老後退休的生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，其中包括家人臨時提出的經濟援助請求，特別是子女或孫輩的求助，往往被認為是「父母理所當然的責任」。日本一名70歲婦人，因為接到了女兒的求助電話，希望資助孫子的學費，然而，婦人每月只靠12萬日圓（約新台幣2.4萬元）退休金過活，生活清苦節儉，她無奈嘆，這讓現在經濟狀況也面臨到困難、有巨大壓力。真實案例反映了老年人面對家庭財務需求時的無奈與抉擇。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，70歲的高橋紀子（化名）每月12萬日圓的退休金過生活，丈夫早逝、獨自居住。某天，她的女兒真理子（化名，40歲）打電話來表示「對不起，可以再幫我一次嗎？」，一通電話讓紀子愣住了。

女兒真理子有3個孩子，都在私立大學就讀。為了供應教育費用，她早已從母親紀子那裡獲得了數百萬日圓的支援，但如今，她再次開口，詢問第3個孩子的學費能否也由母親幫忙分擔。女兒表示「我們家還背著房貸，獎金也縮水了，真的已經沒有餘裕了」聽著女兒的話，紀子心裡滿是複雜和無力。

紀子靠著每月12萬日圓的退休金過日子，然而，在第一個孫子上大學時，她還是抱著「只要自己做得到」的想法，掏出100萬日圓（約新台幣19.7萬元）資助。第二個孫子時，也再次被依靠，累計已支出將近200萬日圓（約新台幣39.4萬元）。如今，第三個孫子也來到升學時刻，女兒再次伸手求助。

紀子在掙扎中，向身邊的朋友傾訴，沒想到得到的回應卻帶著冷靜甚至殘酷，朋友直言「我們自己生活就已經很吃緊了，怎麼可能還拿老本去幫孩子？那樣太可怕了」、「為了孩子把退休金都掏出來，聽起來很美德，但要是自己陷入困境，那就得不償失啊。」經過深思熟慮，紀子最後只給予少量援助，其餘則建議女兒去申請助學金或教育貸款，她逐漸意識到「守住自己的生活」也是父母的責任。在退休後仍維持經濟自立，不讓子女背負過度的心理與金錢壓力，這才是「真正幫助孩子」的方式。

報導指出，在日本，父母資助子女教育費並不罕見，但這同時也意味著，援助與自身退休生活的「風險」往往是並存的。根據調查顯示，在日本對退休生活感到不安的人多達82.2%，其中17.5% 表示「非常不安」。許多案例顯示，「突如其來的支出」往往是退休後破產的導火線，其中就包括「子女的購屋援助與教育費用」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財