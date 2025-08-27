圓剛「2機」專案拼明年量產 營運「倒吃甘蔗」

圓剛今日舉辦法說會。圖為董事長郭重松。 （資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕人形機器人、無人機商機熱，AI影音設備廠圓剛（2417）也切入商機，董事長郭重松今日指出，圓剛今年到明年是「倒吃甘蔗」，消費產品領域維持穩定成長，以AI邊緣運算為核心的產業應用領域則加速成長，無人機、人形機器人也有數項專案開發中，估明年放量。

圓剛上半年每股稅後淨損（EPS）0.96元。主因是新台幣兌美元匯率波動劇烈，圓剛有40%訂單是以美元計價，第二季產生匯損，進而影響毛利與獲利表現，不過下半年匯率回穩，圓剛上下半年營運有望持平或小增，並隨2大領域各有新品推進，推升下半年至明年營運。

圓剛近年持續開拓AI邊緣運算的產業應用產品線，今年前7月營收比重已達到42%，消費商業產品線則佔比58%。圓剛業務副總莊善雯指出，2產品線正逐步邁向相輔相成，期望直播設備等商業應用產品能導入AI功能，而產業應用則結合影像、相機與聲音處理技術，造就完整AI生態系。

莊善雯指出，圓剛的AI邊緣運算主要瞄準智慧城市、智慧交通市場，出貨載版與BOX PC給客戶，近年呈現高速成長；移動機器人專案已經在北美落地出貨，並持續推進新案，並同時在韓國、台灣進行專案開發，預期明年量產。

針對AI邊緣運算的無人機應用產品，莊善雯則說明，目前有一項教育用專案是提供載版給客戶，且客戶遍及北美、中東、歐洲、日本與韓國，另一項則正在專案開發階段，出貨將包含相機，主要面向台灣與歐洲客戶；無人機、人形機器人專案有望在明年開花結果。

針對消費商業領域，莊善雯指出，圓剛目前主要瞄準中高階市場，以與中國低價品牌作出市場區隔，看好直播擷取設備市場將在2033年達到4.14億美元規模，圓剛持續強化全產品線，下半年將持續耕耘HDMI高階市場與type-c產品，目標提升市占率。

