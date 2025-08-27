晴時多雲

中國製造冒充台灣製、日本製！公平會警示2案違規

2025/08/27 17:47

公平會提醒，商品的產地宣稱台灣製造，但原產地是中國，將違反「公平法」規定。（資料照）公平會提醒，商品的產地宣稱台灣製造，但原產地是中國，將違反「公平法」規定。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕商品由中國製但冒充台灣製、日本製的事件層出不窮。今天公平會公告2案件，包含青琦公司在momo富邦媒（8454）平台銷售的「日本ECHO料理用油刷」，標榜日本製造、實為中國製造，以及林君於蝦皮購物網站銷售床架商品，廣告刊載產地為台灣、實為中國製造進口，不過考量2案件因情節尚屬輕微，公平會皆決議去函警示。

針對青琦與momo一案，公平會說明，青琦於momo購物網銷售「日本ECHO料理用油刷」，廣告宣稱「日本製」、「日本製造」、「日本製MADE IN JAPAN」，另消費者認為商品製造地為日本，但該油刷產品標示為「中國製」，且青琦也坦承因有銷售同品牌其他日本製商品，由於作業失誤，誤植「日本製」等廣告語，因此廣告的宣稱與事實不符，足以引起一般大眾對商品製造地產生錯誤認知，違反「公平交易法」規定。

至於林君與蝦皮購物一案，公平會則說明，林君在蝦皮銷售床架商品，廣告刊載「產地臺灣」，廣告給人的印象是該商品為台灣製造，但經公平會調查發現，商品是林君先在中國電商平臺購買床架主體，抵台後再依據顧客需求進行零件改裝或補強。

但是，據經濟部、財政部關務署提供意見，該商品未符合原產地實質轉型，因此不得宣稱製造地為台灣，因此該廣告刊載內容與事實不符，已屬廣告不實。考量該商品銷售金額不高，違法情節尚屬輕微，故決議去函警示。

公平會提醒，事業、業者刊登廣告銷售商品前，應先確認廣告內容的真實性與正確性、商品製造地應該要與事實相符，以免觸法。

