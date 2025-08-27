加速掌控聯準會！川普宣佈迎擊庫克法律戰 盡快任命替代人選

前白宮經濟顧問委員會主席米蘭，可能取代聯準會前理事庫克的職務。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普26日表示，他準備迎擊聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）對他發起的法律戰。前一天，他以抵押貸款詐欺為由，開除庫克。知情人士指出，川普已告訴幕僚，他希望快速任命庫克的接替人選，以加速控制聯準會決策。

川普說，他將尊重法院判決，「我們需要100％光明正大的人，而她似乎不是」。前一天庫克表示川普無權開除她，其律師隨後聲明將向法院提出告訴。聯準會宣佈，將遵守法院對於該案的判決，並重申聯準會的獨立性。

川普26日指出，「我們有一些非常好的人選」。他說，他或許任命親信米蘭（Stephen Miran）接替庫克。川普本月初任命米蘭遞補提早離職的理事庫格勒懸缺。庫格勒任期至明年1月，庫克則至2038年。川普說，「我們可能把他調到另一個席位，任期較長」。

知情人士說，另一個討論的可能人選是前世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）。如果米蘭取代庫克，馬爾帕斯可能填補另一席位。他們透露，川普是在徵詢少數幕僚，包括財政部長貝森特與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）後決定撤換庫克。

華爾街日報報導，川普無視經濟學家、法律分析師與民主黨人反對，仍堅持免除庫克，顯示川普及其盟友為對獨立的聯準會握有更大控制權，不惜採取影響深遠的行動。自從1月重返白宮後，川普一再抨擊聯準會主席遲不降息，威脅開除他。他也指控鮑爾管理不當，大幅擴大聯準會華府總部的整修支出。

如果川普成功以其親信取代庫克，聯準會7名理事中多數將是由他任命。聯準會兩名現任理事鮑曼與華勒都是在他第一任期時任命。川普說，「我們很快就握有多數了」。

