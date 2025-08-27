士電2座新變壓器工廠投產後 產能估增50％

士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、實習記者林子云／台北報導〕重電設備大廠士電（1503）下午舉行法說會，士電總經理謝漢章指出，全球變壓器仍呈現供不應求，士電T3廠新重電廠已在測試階段，預計9月加入量產，T4廠則在規劃中，預計明年底完工，變壓器總產能將較現在提升50%；因士電品質穩、交期快，外銷美國產品關稅先由客戶吸收，未來則協商吸收各半，關稅、匯率等影響有限。

謝漢章指出，全球電網持續升級，不只美國、加拿大、日本等各地需求強勁，士電變壓器產品會持續成長，主要有三大需求，包括台電強韌電網計畫，未來五到十年仍需要中型到大型變壓器，其次，台灣高科技、半導體產業帶動，AI蓬勃發展帶動，每年穩定成長，另外，美國需求殷切，仍有2.3兆美元基礎建設需求，美國市場約占重電事業群外銷比重15%，謝漢章表示，雖有關稅因素，但士電品質穩、交期快，以核心競爭力克服關稅問題。

謝漢章透露，目前重電設備產品能見度已到2028年，2026年、2027年訂單無虞，而因應全球發展智慧電網、產業AI化等趨勢，都需要變壓器相關設備。士電兩座中大型變壓器工廠投資共近22億元，未來總產能可較現行提升50%。

士電事業群總經理郭約瑟說明，T3工廠正在測試中、9月量產，規劃生產大型變壓器，除可生產台灣最高等級的345KV產品外，未來也可生產500KV等級，另一座T4工廠，規劃中容量變壓器，隨市場趨勢變化，可能拉高到230KV以上，第四季規劃完成、開始進入建廠階段、明年底完工。

士電重電變壓器產品交期相較競爭對手的三到四年還要快，謝漢章說，目標就是80周內交貨，這對客戶而言是很大吸引力。他指出，美國關稅影響分兩層面來看，首先已接單會在第三季、第四季交貨，過去稅率約1.6%，但提高到21.6%，已跟客戶談妥，因品質穩、交期快，這個節骨眼客戶無法換掉，因此是客戶全額吸收，另外，2026到2028年交貨的訂單，則是協商、大概會是各吸收一半、約10%稅率。

談到CoWoS先進封裝技術，士電也算是CoWoS供應鏈的一環，謝漢章說明這是另一塊商機，因士電供應伺服器、變頻馬達打入AI伺服器液冷散熱系統設備，交貨給系統整合商，客戶再交給知名國際大廠，目前已貢獻營收，但占比不高。

對今年展望，士電營收、獲利都可望優於去年，法人預估，營收可望有雙位數成長。

