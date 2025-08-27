輝達股價10年狂漲35000％ 台灣這家公司AI「錢景」可期

輝達10年股價狂飆35000％（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，人工智慧（AI）火箭般起飛使輝達成為一座投資金礦。2015年投資輝達1000美元，如今價值已達34萬9960美元，漲幅近35000％。

但輝達並非未來唯一的晶片飆股。2015年投資超微1000美元，如今價值9萬6190美元，漲幅9518%，相較之下，標普500指數為3400美元，漲幅242%。不過，10年前投資當時的產業龍頭英特爾1000美元，如今價值僅1145美元，漲幅14%。

報導說，如果現在有1000美元投資晶片個股，許多分析師仍選擇輝達，並不足為奇。

高盛分析師史耐德（James Schneider）說，儘管「觸頂疑慮」的討論越來越多，但因產品的領導地位、多元化客戶群，以及相當於成長前景的「誘人估值」，高盛重申輝達的「買進」評級，以及185美元目標價。

博通是另一檔首選個股。博通是為Google與Meta等巨型客戶客製化晶片的佼佼者。史耐德說，博通的基礎設施業務將持續穩定獲利，預估至2026年AI將佔該公司營收逾40%。

Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）指出，過去10年博通股價飆漲近3500%，輝達與博通擁有持續成長的最清晰路線。他說，「未來3到5年輝達在AI領域，將維持其領導地位，而博通也將持續作為基礎產品領域的主要供應商」。

超微也不斷擴大其市占率，並將自己定位為GPU領域的競爭者。史耐德說，儘管超微在傳統運算領域的表現強勁，但基於其在AI的市占率有限，其股價上漲空間可能也受限。

布萊森表示，「我認為超微有最大的成長潛力，但也面臨最大的成長風險」。他補充，超微需要擴大AI市占率至近10%，股價才能實現有意義的上漲。

與此同時，一些規模較小的公司正崛起。台灣慧榮科技（Silicon Motion）已成為AI時代的潛在受益者，該公司設計與製造用於固態硬碟（SSD）、智慧手機與汽車儲存的控制器。慧榮股價今年迄今上漲42%，相較輝達的30%與標普500的10%表現搶眼。

另一個潛在受惠的是晶片軟體設計，該領域由益華電腦（Cadence）與新思科技（Synopsys）主導。今年以來其股價分別上漲16%與24%。

