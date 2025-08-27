PCB廠榮惠：車用與AI伺服器雙引擎 下半年重回穩定成長

榮惠董事長劉世璘。（榮惠提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠商榮惠-KY（6924）今日董事會通過第二季財務報表，單季營收4.23億元，每股盈餘0.4元，分別較2024年同期下滑0.7%與70.8%，累計今年上半年營收8.67億元，每股盈餘1.71元，分別較2024年同期成長6.46%與下滑29.9%，榮惠董事長劉世璘表示，受惠於AI客戶訂單回溫與匯損衝擊效應趨緩，下半年營收與獲利表現可望回到穩定成長的常軌。

榮惠第二季毛利率22%，營業利益率8%，皆與去年同期相同，惟淨利率2%低於去年同期的7%，上半年毛利率20%、營業利益率7%、淨利率4%，均低於去年同期的22%、8%、6%。

劉世璘指出，第二季獲利表現受到匯損衝擊相當大，在下半年匯率波動較小帶動下，下半年可望否極泰來。

展望下半年，劉世璘表示，除了AI客戶訂單已開始出現回溫跡象外，歐洲客戶佔營收比重也會比去年同期增加，設立墨西哥據點計畫也預計在9月完成，儘管短期內還無法貢獻獲利，但全球佈局的長期計畫仍穩步前進。公司將持續以車用電子與AI伺服器應用為成長雙引擎，積極拓展海外據點，提升國際市場競爭力，期望為股東持續創造長期價值。

