鴻海董事劉憶如：台灣若推新台幣穩定幣 可提升貿易談判籌碼

2025/08/27 15:49

劉憶如今天出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇。（記者方韋傑攝）劉憶如今天出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事劉憶如今天表示，若台灣能發行新台幣穩定幣，將有助企業在國際貿易中減少美元結算帶來的匯率損失，並提升談判籌碼。她指出，當前美元雖仍是全球最主要的計價與支付貨幣，但美債惡化與各國推動數位貨幣的趨勢，正逐步削弱美元的獨霸地位，台灣可望藉此尋找突破口。

劉憶如今天出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇時指出，美國債務占GDP比重自1970年代以來持續攀升，即便近年非正職戰爭或經濟衰退時期，情況仍有惡化跡象，至今已突破37兆美元。近20年來，美國政府幾乎每年入不敷出，僅柯林頓任內出現過盈餘。她強調，美國利息支出今年首度超過國防開銷，僅次於社會保險，且三大國際信評機構已不再給予美債最高等級，顯示「美債惡化恐難改善」。

在這樣的環境下，美元穩定幣的角色受到關注。劉憶如指出，目前穩定幣市值逾2千億美元，其中約七至八成以美債作為抵押資產，相當於在美債持有排行榜位居第15至18名。雖然外資預測其規模將在2028至2030年間擴張至2兆甚至3.7兆美元，劉則質疑需求來源不足，「美元穩定幣未必能壟斷市場」。

她進一步說明，各國已陸續推動本國穩定幣，港元、人民幣穩定幣已啟動，日圓與歐元穩定幣也預計在近期推出。這些發展意味著，未來的數位貨幣版圖不會完全由美元主導。舉例來說，美元在全球外匯存底中的占比已從過去70%降至58%，在國際支付市場雖仍居首，但人民幣計價債券近年成長最快，主因是其發行成本僅1.7%，低於美元的4%以上，「其他法幣數位化後，勢必削弱美元霸權」。

劉憶如強調，台灣在此浪潮中不應缺席，2025上半年美元匯率波動高達10%，許多出口企業即使接單賺錢，最終仍因美元貶值而出現匯損。若能以新台幣穩定幣進行跨境結算，將可降低匯率風險，並在談判中爭取更有利條件。「當台灣企業能用新台幣穩定幣付款時，國際貿易的自主性與韌性都會提升。」

劉憶如認為，美元穩定幣雖然起步較早，帶領市場發展，但未來格局將是多元化，沒有任何單一貨幣能完全獨大。對台灣而言，發展新台幣穩定幣，不僅是金融創新，更是為企業建立防護網，有利於讓出口導向經濟在國際競爭中掌握更多主動權。

