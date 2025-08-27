金價每盎司價差1480美元壟斷市場結束！越南將開放黃金市場。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據國家壟斷制度下唯一合法金條生產商西貢珠寶公司的網站，金價每盎司與全球現貨價差高達1480美元，彭博報導，隨著越南正在開放黃金市場，結束國家對原金條進出口以及金條生產的壟斷，此舉可能會增加供應，並縮小當地與全球價格之間的差距。

根據世界黃金協會的數據，去年越南消費者對黃金的需求為55.3噸，而2020年為39.8噸。

彭博報導，SSI證券公司首席經濟學家 Pham Luu Hung在1份報告中表示，這標誌著1個關鍵的轉變，從國家控制模式向受監管、競爭的市場轉變，旨在提高透明度和效率。

根據政府聲明，根據1項法令，獲得央行批准的公司和商業銀行可以生產金條。另1份聲明指出，越南國家銀行還將頒發原金進口許可證以及金條的海外貿易。此前，國家對金條的製造和原金的海外貿易擁有獨家控制權。

黃金是今年表現最強勁的主要大宗商品之一，由於央行和投資者需求增加，全球價格在4月份創下歷史新高。持續的上漲激發了包括越南在內的亞洲市場的興趣，數十年的戰爭、革命和經濟動盪，培養了人們對貴金屬作為價值儲存手段的深厚親和力。

根據國家壟斷制度下唯一合法金條生產商西貢珠寶公司的網站，週三越南的黃金價格為每兩 1280億越南盾（約4857美元）。根據彭博社的計算，這相當於每盎司約4028 美元。相比之下，全球現貨價格最新報 3377美元左右。

根據政府聲明，在新制度下，企業需要擁有至少1兆越南盾的註冊資本，而商業銀行需要50 兆越南盾才能考慮獲得許可證。

此外，任何進口的原金含量必須至少為99.5%，並且只能用於法律定義的目的，例如生產金條和珠寶。

