晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價每盎司價差1480美元壟斷市場結束！越南將開放黃金市場

2025/08/27 15:52

金價每盎司價差1480美元壟斷市場結束！越南將開放黃金市場。（美聯社資料照）金價每盎司價差1480美元壟斷市場結束！越南將開放黃金市場。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據國家壟斷制度下唯一合法金條生產商西貢珠寶公司的網站，金價每盎司與全球現貨價差高達1480美元，彭博報導，隨著越南正在開放黃金市場，結束國家對原金條進出口以及金條生產的壟斷，此舉可能會增加供應，並縮小當地與全球價格之間的差距。

根據世界黃金協會的數據，去年越南消費者對黃金的需求為55.3噸，而2020年為39.8噸。

彭博報導，SSI證券公司首席經濟學家 Pham Luu Hung在1份報告中表示，這標誌著1個關鍵的轉變，從國家控制模式向受監管、競爭的市場轉變，旨在提高透明度和效率。

根據政府聲明，根據1項法令，獲得央行批准的公司和商業銀行可以生產金條。另1份聲明指出，越南國家銀行還將頒發原金進口許可證以及金條的海外貿易。此前，國家對金條的製造和原金的海外貿易擁有獨家控制權。

黃金是今年表現最強勁的主要大宗商品之一，由於央行和投資者需求增加，全球價格在4月份創下歷史新高。持續的上漲激發了包括越南在內的亞洲市場的興趣，數十年的戰爭、革命和經濟動盪，培養了人們對貴金屬作為價值儲存手段的深厚親和力。

根據國家壟斷制度下唯一合法金條生產商西貢珠寶公司的網站，週三越南的黃金價格為每兩 1280億越南盾（約4857美元）。根據彭博社的計算，這相當於每盎司約4028 美元。相比之下，全球現貨價格最新報 3377美元左右。

根據政府聲明，在新制度下，企業需要擁有至少1兆越南盾的註冊資本，而商業銀行需要50 兆越南盾才能考慮獲得許可證。

此外，任何進口的原金含量必須至少為99.5%，並且只能用於法律定義的目的，例如生產金條和珠寶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財