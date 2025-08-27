晶片巨頭用的「金屬礦」 ! 中國欲插手 路透曝 : 美歐急出手防堵

圖為南韓江原道一處礦井中的鎢。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，關鍵礦產在國際政治與產業發展中的地位迅速提升，美國政府更將其視為與石油同等戰略價值的資源。《路透》引述知情人士透露，美國與多個西方官員正憂慮，越南一家鎢礦與冶煉廠可能落入中國控制，這將影響西方取得中國以外鎢資源的管道，而西方外交官近幾個月來已經多次造訪該礦區。

《路透》指出，位於越南北部的Nui Phao礦區與冶煉廠由馬山高科技材料公司（Masan High-Tech Materials，母公司為馬山集團）持有。消息人士指出，馬山已表達出售意向，2家中國公司透過2家外國企業作為代理，試圖參與收購，以便在不公開身份的情況下掌握影響力。

根據美國地質調查局數據，Nui Phao是中國以外最大的鎢礦之一，年產量約3400公噸，幾乎涵蓋越南全年產量，使該國成為僅次於中國的第二大生產國。該冶煉廠年產能6500公噸，能加工鎢氧化物與仲鎢酸銨（APT）等中國出口受限的產品。

根據顧問公司Project Blue，越南鎢去年佔美國進口量的22%、歐洲的8%。然而，馬山一直難以讓該業務獲利，且其核心業務仍在食品加工與零售。去年該公司已出售德國的鎢業務。與此同時，華府和河內的關係惡化。

鎢是全球戰略性金屬，廣泛應用於國防與電子工業，包括彈藥與半導體。中國去年主導約83%的鎢供應鏈，並於今年2月起要求出口必須持牌，導致出口量驟減、APT價格創新高。

據中國海關數據，7月鎢產品出口量比1月下降17%，這導致了鎢產品原材料APT的價格飆升至歷史新高。與今年初相比，中國市場價格上漲了71%，歐洲市場價格上漲了52%。

美國內政部在2018年列出了35種關鍵礦產品，鎢被列在內。而近日，美國公布的2025年關鍵礦產草案清單，涵蓋的礦物擴增至54種。

據報導，這份草案中的重要新增元素，包括銅、銀、鉬、鉻、鉛、矽與鉀鹽，而砷與碲則被建議移除。值得注意的是，銅與銀的納入，正好呼應能源轉型與電子產業的巨大需求。銅為電動車電機與輸電網路核心，銀則在太陽能電池與高階電子中不可或缺，兩者都成為「新工業血液」的象徵。

分析師指出，這份名單不僅是產業投資的重要指南，更是美國國安政策的核心支撐，凸顯「礦產即國安」的時代來臨。

