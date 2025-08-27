晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

晶片巨頭用的「金屬礦」 ! 中國欲插手 路透曝 : 美歐急出手防堵

2025/08/27 15:47

圖為南韓江原道一處礦井中的鎢。（路透）圖為南韓江原道一處礦井中的鎢。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，關鍵礦產在國際政治與產業發展中的地位迅速提升，美國政府更將其視為與石油同等戰略價值的資源。《路透》引述知情人士透露，美國與多個西方官員正憂慮，越南一家鎢礦與冶煉廠可能落入中國控制，這將影響西方取得中國以外鎢資源的管道，而西方外交官近幾個月來已經多次造訪該礦區。

《路透》指出，位於越南北部的Nui Phao礦區與冶煉廠由馬山高科技材料公司（Masan High-Tech Materials，母公司為馬山集團）持有。消息人士指出，馬山已表達出售意向，2家中國公司透過2家外國企業作為代理，試圖參與收購，以便在不公開身份的情況下掌握影響力。

根據美國地質調查局數據，Nui Phao是中國以外最大的鎢礦之一，年產量約3400公噸，幾乎涵蓋越南全年產量，使該國成為僅次於中國的第二大生產國。該冶煉廠年產能6500公噸，能加工鎢氧化物與仲鎢酸銨（APT）等中國出口受限的產品。

根據顧問公司Project Blue，越南鎢去年佔美國進口量的22%、歐洲的8%。然而，馬山一直難以讓該業務獲利，且其核心業務仍在食品加工與零售。去年該公司已出售德國的鎢業務。與此同時，華府和河內的關係惡化。

鎢是全球戰略性金屬，廣泛應用於國防與電子工業，包括彈藥與半導體。中國去年主導約83%的鎢供應鏈，並於今年2月起要求出口必須持牌，導致出口量驟減、APT價格創新高。

據中國海關數據，7月鎢產品出口量比1月下降17%，這導致了鎢產品原材料APT的價格飆升至歷史新高。與今年初相比，中國市場價格上漲了71%，歐洲市場價格上漲了52%。

美國內政部在2018年列出了35種關鍵礦產品，鎢被列在內。而近日，美國公布的2025年關鍵礦產草案清單，涵蓋的礦物擴增至54種。

據報導，這份草案中的重要新增元素，包括銅、銀、鉬、鉻、鉛、矽與鉀鹽，而砷與碲則被建議移除。值得注意的是，銅與銀的納入，正好呼應能源轉型與電子產業的巨大需求。銅為電動車電機與輸電網路核心，銀則在太陽能電池與高階電子中不可或缺，兩者都成為「新工業血液」的象徵。

分析師指出，這份名單不僅是產業投資的重要指南，更是美國國安政策的核心支撐，凸顯「礦產即國安」的時代來臨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財