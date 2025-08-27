晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普1句讚美讓韓鋼筆製造商股價飆漲60％ 需求「爆炸」暫停所有筆銷售

2025/08/27 15:36

韓國總統李在明總統與美國總統川朗普首次會晤時，一支來自韓國品牌Zenyle的手工鋼筆意外地成為了焦點。（取自網路）韓國總統李在明總統與美國總統川朗普首次會晤時，一支來自韓國品牌Zenyle的手工鋼筆意外地成為了焦點。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的一句讚美詞，讓南韓一家生產文具的上市公司股價連日上漲60%。由於需求量過大，該公司甚至已被迫完全暫停所有筆的銷售。充分證明有了總統支持，具有難以預測的力量。

韓國總統李在明總統週一與川朗普首次會晤時，一支來自韓國品牌Zenyle的手工鋼筆意外地成為了焦點。外媒報導，雙方領袖會談下，僅用一支不起眼的書寫工具，加上兩分多鐘的閒聊，就引發今年「最具爆炸性」和「最不可能的」股票反彈之一。

當兩位領導人準備簽署文件時，川普的注意力突然被李在明手中的手工木筆吸引。近兩分鐘的時間裡，他一直舉著筆，讓所有人都目不轉睛地觀看。

這支鋼筆是一支漂亮的棕色筆，上面手工雕刻了一隻韓國傳統鳳凰，由總部位於首爾的Zenyle公司生產，使用的筆尖來自上市文具公司MonAmi Co.。川普對這支鋼筆讚不絕口。

接下來，川普說出了一句足以讓股市沸騰的話。全場哄堂大笑，川普轉身對助手們命令道：「把筆給我拿過來。」

李總統立即將這支筆送給了美國總統，並開玩笑說：「它會在您複雜的簽名中派上用場。」

川普在一段交流影片中讚歎道：「這支筆真不錯」。「字跡漂亮，字跡也挺粗細的。」

市場反應迅速而激烈。 MonAmi的股價週三（27日）一度飆升24%，兩天內漲幅超過60%，創下19個月以來的最高水平。

需求激增如此之快，以至於該筆的生產商Zenyle在其網站上證實，由於需求量過大，該公司已被迫完全暫停所有筆的銷售。

美韓兩國領袖重申最近的關稅協議，並承諾在朝鮮問題、集體安全問題上進行合作，並大力振興美國造船業。

大韓航空計劃向波音公司訂購100多架新飛機的消息進一步鞏固了兩國的外交關係。

兩國因關稅緊張局勢的成功緩和，正對金融市場產生實際的影響。根據報導，受高峰會積極成果的鼓舞，韓國政府正在考慮發行美元計價債券。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財