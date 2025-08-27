川普1句讚美讓韓鋼筆製造商股價飆漲60％ 需求「爆炸」暫停所有筆銷售

韓國總統李在明總統與美國總統川朗普首次會晤時，一支來自韓國品牌Zenyle的手工鋼筆意外地成為了焦點。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的一句讚美詞，讓南韓一家生產文具的上市公司股價連日上漲60%。由於需求量過大，該公司甚至已被迫完全暫停所有筆的銷售。充分證明有了總統支持，具有難以預測的力量。

韓國總統李在明總統週一與川朗普首次會晤時，一支來自韓國品牌Zenyle的手工鋼筆意外地成為了焦點。外媒報導，雙方領袖會談下，僅用一支不起眼的書寫工具，加上兩分多鐘的閒聊，就引發今年「最具爆炸性」和「最不可能的」股票反彈之一。

當兩位領導人準備簽署文件時，川普的注意力突然被李在明手中的手工木筆吸引。近兩分鐘的時間裡，他一直舉著筆，讓所有人都目不轉睛地觀看。

這支鋼筆是一支漂亮的棕色筆，上面手工雕刻了一隻韓國傳統鳳凰，由總部位於首爾的Zenyle公司生產，使用的筆尖來自上市文具公司MonAmi Co.。川普對這支鋼筆讚不絕口。

接下來，川普說出了一句足以讓股市沸騰的話。全場哄堂大笑，川普轉身對助手們命令道：「把筆給我拿過來。」

李總統立即將這支筆送給了美國總統，並開玩笑說：「它會在您複雜的簽名中派上用場。」

川普在一段交流影片中讚歎道：「這支筆真不錯」。「字跡漂亮，字跡也挺粗細的。」

市場反應迅速而激烈。 MonAmi的股價週三（27日）一度飆升24%，兩天內漲幅超過60%，創下19個月以來的最高水平。

需求激增如此之快，以至於該筆的生產商Zenyle在其網站上證實，由於需求量過大，該公司已被迫完全暫停所有筆的銷售。

美韓兩國領袖重申最近的關稅協議，並承諾在朝鮮問題、集體安全問題上進行合作，並大力振興美國造船業。

大韓航空計劃向波音公司訂購100多架新飛機的消息進一步鞏固了兩國的外交關係。

兩國因關稅緊張局勢的成功緩和，正對金融市場產生實際的影響。根據報導，受高峰會積極成果的鼓舞，韓國政府正在考慮發行美元計價債券。

