年薪千萬元、沒工作經驗嘛也通！20歲出頭「AI原生人才」正搶手

2025/08/27 14:26

華爾街日報報導，「人工智慧原生人才」大多是20歲出頭，他們擁有人工智慧專業知識，平均年薪數十萬美元，其中有許多人的年薪更高達100萬美元。（取自華爾街日報網站）華爾街日報報導，「人工智慧原生人才」大多是20歲出頭，他們擁有人工智慧專業知識，平均年薪數十萬美元，其中有許多人的年薪更高達100萬美元。（取自華爾街日報網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於年輕人來說，現在找工作或許很困難，除非從事人工智慧產業。華爾街日報報導，「人工智慧原生人才」（AI-native）大多是20歲出頭，他們擁有人工智慧專業知識，平均年薪數十萬美元，其中有許多人的年薪更高達100萬美元（約台幣3千萬元）。

人工智慧人才招募公司Burtch Works的最新報告顯示，從2024年到2025年，擁有0至3年經驗的人工智慧非管理職員工的基本薪資將成長約12%，是所有經驗人群中增幅最大的。

該報告分析數千名人工智慧和數據科學求職者的薪資。擁有人工智慧經驗的人員晉升到管理職位的速度，大約是其他技術領域同行的兩倍。他們晉升的動力源自於自身的技能和影響力，而非工作年資。

Databricks是一家數據分析軟體公司，公司計劃今年將應屆畢業生招聘數量增加兩倍，部分原因是這些員工熟悉人工智慧。公司執行長阿里·戈德西（Ali Ghodsi ）表示，求職的年輕人會來，而且都是AI原生人才」。

根據Databricks的員工招募頁面，一位擁有兩年工作經驗的生成式人工智慧研究科學家，在Databricks的基本年薪在19萬至26萬美元之間。如果算上股票獎勵，整體薪酬可能會更高。
戈德西說：「確實有一些人雖然資歷很淺，但影響力很大，而且薪水很高」；「不到25歲，就能賺百萬美元。」

史丹佛大學電腦科學教授、新創公司Kumo.AI聯合創辦人Jure Leskovec表示，即使在擁有人工智慧經驗的人才市場上，也存在著分化。他看到一些20歲出頭的博士生做出有效的研究，卻早早退出學院研究，並在沒有任何工作經驗之前，就被那些提供高薪工作的AI公司搶走了。

這些擅長運用人工智慧的年輕人，學習速度快，思維敏捷，能夠利用AI技術提高效率。儘管他們沒有高級學位，但他們與傳統程式設計師之間的差距正在擴大。

根據Levels.fyi的數據，許多需要零到一年經驗的機器學習工程師職位年薪高達20萬美元。這家薪酬數據提供商已收到42份來自人工智慧公司的超過100萬美元的聘僱邀請。其中，有9位應徵者的企業工作經驗少於10年，但其中一些可能擁有博士學位。

Scale AI最近與Meta Platforms進行了反向收購，約有15%的員工年齡在25歲以下。Scale AI 的畢業生基本年薪約20萬美元。

