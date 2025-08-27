研華總經理張家豪：邊緣人工智慧驅動機器人產業 模組化平台加速落地

嵌入式事業群總經理張家豪今日出席論壇時指出，邊緣人工智慧有利於協助合作夥伴加速機器人產品開發與落地。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）持續推動人工智慧與邊緣運算的結合，並將觸角延伸至機器人產業。嵌入式事業群總經理張家豪今日出席《經濟日報》論壇時指出，邊緣人工智慧的演進不僅重塑產業應用，更將透過模組化與標準化平台，協助合作夥伴加速機器人產品開發與落地。

張家豪指出，邊緣運算的演進可分為數個階段，早期的1.0時代，每個終端僅是單點運算；物聯網興起後，終端裝置開始與雲端連結，運算與決策大多仍集中於雲端。隨著人工智慧進展，邊緣人工智慧裝置逐步成形，能在邊緣端獨立判斷、即時感知與執行，形成人工智慧物聯網（AIoT）的發展趨勢。他引述研究報告表示，2033年全球邊緣運算產值可望突破5100 億美元，龐大商機背後也伴隨資料蒐集與軟體應用的挑戰。

為此，研華提出軟硬整合的邊緣人工智慧平台策略，涵蓋人工智慧加速模組、人工智慧系統與人工智慧伺服器，並搭配自家 Wise-Edge AI 軟體，形成完整堆疊架構。軟體部分則由三層組成：容器化服務（EdgeSync Container），整合各家人工智慧晶片商的模型與開發工具套件（SDK）；應用程式介面層（API 層），提供客戶快速串接應用；應用層則聚焦智慧工廠、能源管理等場景。張家豪強調，單純的硬體供應已不敷市場需求，真正的價值來自軟體與生態系的加乘。

他舉例，在智慧醫療領域，人工智慧已能大幅提升影像辨識率，甚至推動手術機器人落地；智慧製造則透過人工智慧檢測系統提升良率；智慧城市的交通監控與安防也已普遍導入人工智慧，展現跨產業的應用力道。

張家豪進一步指出，機器人產業正進入快速成長期，涵蓋自主移動系統（AMR）、協作型機器人、服務型機器人、無人機與人形機器人等多元應用。依據調查，2032年全球市場規模將達 1500億美元，年均複合成長率約16%，其中協作型機器人與服務型機器人的年增速更高達35%與29%，顯示產業潛力龐大。

因應趨勢，研華兩年前已成立專責部門，推出「核心模組化架構（Building Block）」，涵蓋人工智慧運算大腦、視覺模組、通訊模組與控制模組，確保機器人能在複雜環境中實現感知、決策與行動。同時，公司開發「機器人套件軟體（Robotic Suite）」，提供圖形化介面與多家晶片開發工具套件整合，讓客戶能快速啟動應用。

此外，研華也推出開發套件（Development Kit），將運算核心、視覺與無線模組，以及機器人套件軟體打包，協助客戶縮短產品開發與上市時間。張家豪分享，包括台灣達明機器人、日本Sony及NEC等業者，已分別在協作型手臂、自主移動系統與巡檢機器人導入研華解決方案，形成具體落地案例。

張家豪最後強調，研華的發展重點在於四個方向：第一，持續推進邊緣運算與人工智慧的整合，成為產業標準配備；第二，擴大模組設計，賦予機器人更多「眼睛」與「耳朵」；第三，透過機器人套件軟體加速應用落地；第四，確保所有設計符合ISO與資安規範。他並呼籲晶片商、軟體開發商與產業夥伴共創生態，攜手推動邊緣人工智慧與機器人產業落實應用。

