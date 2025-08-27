eTag停車扣繳 延伸至花蓮、台東及全台縣市道路

晴時多雲

2025/08/27 13:46

國雲攜手遠通電收響應花蓮智慧停車，「eTag 停車會員」看見智慧車柱貼有 uTagGo 綠色微笑標識，可享免掃碼、免操作App繳費。（遠通電收提供）國雲攜手遠通電收響應花蓮智慧停車，「eTag 停車會員」看見智慧車柱貼有 uTagGo 綠色微笑標識，可享免掃碼、免操作App繳費。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（27日）宣布，與子公司遠創智慧uTagGo透過「eTag停車扣繳」將便民服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓不常行駛國道的民眾也能體驗eTag的便利性與減碳效益。

遠通電收今天也公布最新數據，花蓮eTag停車扣繳交易量正式突破57萬筆，累積環保效益位居東台灣之冠，並同時宣布「路邊停車365天免費」活動將加碼延長至今年底，自8月至12月每月將抽出一位幸運車主，共計回饋五位，享全年路邊停車免費。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，全台各縣市近年積極推動智慧停車與無紙化政策，「eTag停車扣繳」正好能提供實質協助。以花蓮市為例，自2023年3月導入服務以來，累計完成57萬筆交易，為東台灣最高，其次為宜蘭44萬筆、台東42萬筆，三縣市合計達143萬筆。以每次停車可減碳320.4公克計算，累計減碳量相當於超過220萬棵樹的年吸碳量。

花蓮縣政府指出，推動智慧交通是實現永續發展的關鍵策略。縣府近年持續運用科技優化交通建設，提升停車便利性，致力打造幸福宜居的智慧城市。目前已在花蓮市中山路、自由街與南濱路三大示範區建置201支智慧停車柱，並於今年5月新增1429個地磁停車位，讓智慧停車總數達到1630格。

縣府建議，民眾同日停車可選擇單一繳費方式，並鼓勵申辦eTag自動扣繳，以避免忘繳或逾期。智慧車格搭配eTag停車扣繳，只需一次設定，後續停車費便可自動代扣，車主無須再掃碼、操作App，或到超商列印繳費單，真正實現智慧便利與減碳並行。

負責花蓮路邊智慧停車營運的國雲公司表示，公司立足花蓮、回饋鄉里，致力協助花蓮成為全國首個全面智慧化停車的縣市。近期與遠通，於市區智慧停車柱張貼uTagGo綠色微笑標誌，提醒民眾與遊客加入「eTag停車會員」即可享受自動扣繳，停完即走。民眾可就近前往遠通服務中心，或透過遠通Line客服（帳號：@etag）洽詢。

遠通同時宣布，「用得對，365天路邊停車都免費！」活動將延長至114年12月31日。活動期間，「eTag停車會員」只要登錄並使用eTag自動扣繳一次路邊停車費，即可獲得一次抽獎機會，次數無上限。每月將抽出一名幸運得主，回饋一整年路邊停車免費。此外，自2025年9月8日至2026年3月7日，於台中市智慧停車無紙化路段停車，還可再享8折優惠。

遠通電收提醒，為防範詐騙，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag停車會員」不僅能享受通行費9折優惠，更能解決通行費與停車費欠繳問題。若收到未附車號的欠費簡訊或Email，請務必立即刪除，以防受騙。活動詳情與登錄請見（https://lihi2.com/K7nT7）。

