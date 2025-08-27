緯穎內部人力結構優化 董座洪麗寗：我心裡有想法

緯穎董事長洪麗寗今日出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗今日出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇時指出，AI技術浪潮正逐步改變企業的營運模式與內部結構，她坦言對於公司內部的人力結構優化與轉型，「我心裡有想法」，未來確實會有所調整，但尚未設定明確時間點與相關數字，以免引發員工恐慌。

洪麗寗回顧公司AI應用歷程時表示，緯穎從數位化、流程轉型到自動化，逐步走向AI階段。過去幾年透過舉辦黑客松、嘉年華等活動，讓員工在比賽中實際操作AI工具並相互學習，逐漸形成開放文化。財務部門原本仰賴自動化流程，如今已能利用AI追蹤全球庫存、分析同業財報，甚至在法說會後迅速完成競爭者與自身的財務比較。該部門過去估算需要增加8名人力，如今透過AI即可完成，顯示導入成果顯著。

請繼續往下閱讀...

洪坦言，過去在AI投資上偏向「讓員工學習、提升便利性」，並未立即要求部門績效回報，如今則開始更重視投資報酬率（ROI），並引進顧問針對研發、製造及後勤部門進行規劃，未來3個月內將確認優先落地的流程與應用場域。洪麗寗強調，AI投資不只是「玩票性質」，而是逐步進入能創造實質效益的新階段。

在人力結構方面，洪指出，AI的發展勢必影響組織架構與職務分工，甚至人資與CIO的角色都會重新定義，未來兩位重要幹部將同時負責管理員工與AI Agent。她也強調，自己同意公司內部人力結構需要隨著時代優化與轉型，但是目前尚未公布人力縮減的目標，而是選擇務實推進，避免造成內部不安，「我心裡有想法，但要再走過半年或一年，才會逐步規劃出更清晰的方向。」

洪麗寗最後用已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的名言「Stay hungry, stay foolish（求知若飢，虛心若愚）」作結，強調自己並非AI專業出身，但在快速變化的時代，保持謙虛學習與開放心態至關重要。她鼓勵企業領導者與員工以好奇心面對AI，持續探索應用價值，才能在浪潮中找到最佳的生存與成長路徑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法