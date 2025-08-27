焦點股》聖暉*︰前7月獲利強勁 登頂廠務工程股王

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠公司前7月獲利強勁，今股價開高走高，漲停達826元鎖住，一舉大漲達75元，創新天價，截至12點28分，成交量達22207張，由於聖暉*為分割股，面額由10元分割為5元，若以股價乘以2換算，股價達1652元，居廠務工程概念股之首。

聖暉*第2季合併營收達109.1億元，季增27％、年增42％；稅後淨利8.6億元，季增34％、年增6％，每股稅後盈餘（EPS）達6.95元，季增34％、年增6％，第二季營收、EPS皆創歷史新高。上半年累計合併營收194.6億元、年增48％，稅後淨利15億元，年增21％，每股稅後盈餘（EPS）達12.13元，年增21%。台灣營收年增達108％。

請繼續往下閱讀...

展望第3季，聖暉*持正向樂觀看法。看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商（CSP）等大廠加碼投資計畫，創造整體業務有利接單條件，觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點。公司日前公告自結7月稅後淨利3.98億元，年增達846.18％，每股稅後盈餘3.21元，單月獲利幾近第2季的6.95元的一半。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法