晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聖暉*︰前7月獲利強勁 登頂廠務工程股王

2025/08/27 12:55

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠公司前7月獲利強勁，今股價開高走高，漲停達826元鎖住，一舉大漲達75元，創新天價，截至12點28分，成交量達22207張，由於聖暉*為分割股，面額由10元分割為5元，若以股價乘以2換算，股價達1652元，居廠務工程概念股之首。

聖暉*第2季合併營收達109.1億元，季增27％、年增42％；稅後淨利8.6億元，季增34％、年增6％，每股稅後盈餘（EPS）達6.95元，季增34％、年增6％，第二季營收、EPS皆創歷史新高。上半年累計合併營收194.6億元、年增48％，稅後淨利15億元，年增21％，每股稅後盈餘（EPS）達12.13元，年增21%。台灣營收年增達108％。

展望第3季，聖暉*持正向樂觀看法。看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商（CSP）等大廠加碼投資計畫，創造整體業務有利接單條件，觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點。公司日前公告自結7月稅後淨利3.98億元，年增達846.18％，每股稅後盈餘3.21元，單月獲利幾近第2季的6.95元的一半。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財