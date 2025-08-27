王育敏稱挨罰光電板公司是雲豹成立？ 經濟部：「可能不是」要再了解

環境部長彭啓明（左二）等人16日到嘉義縣巡檢暫存場，了解業者災後清除受損光電板等事業廢棄物清除狀況。（資料照，記者王善嬿攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會聯席會今審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，針對這次光電板嚴重毀損，國民黨立委王育敏質疑未完成清運而被裁罰的業者元昱公司多次轉手，更聽說一開始成立的業者是雲豹能源公司；對此，經濟部次長何晉滄表示：「可能不是雲豹，我們再了解一下。」

王育敏表示，光電板業者元昱公司所允諾的事情卻擺爛沒做到，還有3.5萬片光電板擺在那裏完全沒有清運，目前僅繳交580萬元，但應該要繳1950萬元？環境部長彭啟明表示，該公司必須繳交給能源署每一千瓦1000元；王育敏追問，那為什麼它只繳了3成？彭啟明說，因為該公司僅營運幾年。

請繼續往下閱讀...

王育敏接著詢問經濟部，聽說元昱公司一再轉手，「聽說轉了六七手，現在是泰國的投資公司進來，請問當初是哪間業者成立這間公司？有人傳出是雲豹」？何晉滄表示：「可能不是雲豹，我們再了解一下。」王育敏追問：「所以沒掌握？何說：「對。」

王育敏表示，她擔心轉手到最後變成爛攤子，最後變成政府的負擔；何晉滄表示，都會依照法規審查。王育敏認為，此事應該檢討，要求經濟部檢討報告送一份到她辦公室。

對於光電板回收問題，國民黨立委張智倫質詢時表示，這次風災造成2800公噸的毀損光電板，相當於過去5年全台廢棄量的總和的2.5倍，遠遠超出環境部之前預估自2039年才會大量釋出廢棄光電板的時程。而環境部統計現在13.5萬片光電板受損，回收了4萬片，說是已處理，但截至目前仍有約3.5萬片受損光電板未清理，所以無法回收的量占受損光電板多少？

彭啟明表示，現在處理量能大概是1個月2900噸，遠大於這次大約2600噸的量，但沒遇過一個月內處理這麼大量，所以「廠商有在處理，理論上是可以」。而對於無法回收的佔比，彭啟明回應，這要能源署最後統計編號，目前粗估不到5％，「大多數可以正常，那個樣子沒有被損壞，但它已經泡水了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法