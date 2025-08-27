晴時多雲

美將對台灣等10國耐蝕鋼課稅 業者：我稅率溫和、232條款壓力更重

2025/08/27 12:45

美商務部認定台灣在內等10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼。（資料照）美商務部認定台灣在內等10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國商務部對耐腐蝕鋼產品進行調查後今天做出肯定裁定，包括台灣在內等10個國家徵收反傾銷和反補貼稅；我國有盛餘、燁輝等業者將被課10.85到67.81%不等稅率，業者強調，會尋求司法救濟，目前影響較大仍是232條款。

根據外媒報導，美國商務部裁定涵蓋來自澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、南非、台灣、土耳其、阿拉伯聯合大公國和越南價值29億美元的進口產品。

美國商務部認定，包括台灣在內10個貿易夥伴進口到美國的耐蝕鋼產品（CORE）存在傾銷和/或補貼行為；耐腐蝕鋼用於製造汽車、家電和建築。

台灣銷美業者包括上市櫃燁輝（2023）將課徵傾銷稅率10.85%，另外盛餘（2029）、光南鋼鐵、佑錋企業等傾銷稅率 67.81%，其他廠商的傾銷稅率為10.85%。

燁輝表示，將等反傾銷命令預計10月下旬正式發佈，公司會考慮尋求司法救濟，美國是燁輝主要市場之一，但目前主要影響較大仍是美國的232條款，課徵50%稅率。

根據美國商務部報告，台灣輸美耐蝕鋼從2021年的36.6萬噸到2023年已降至 15.7萬噸；出口值由4.76億美元降至1.95億美元。

美國商務部報告內容顯示，對巴西第二大鋼鐵製造商CSN 公司課徵傾銷稅率達191.26%最高，對越南全國也課徵高達162.96%，其中，越南鋼鐵大廠蓮花集團課徵110.19%，另外，美國也將對越南部分鋼管公司的反補貼稅率也高達257.83%，台灣未列入反補貼名單，僅受反傾銷調查，且在10國當中稅率屬於中低區間。

