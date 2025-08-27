晴時多雲

印度買俄油惹怒川普！關稅秒翻倍到50％

2025/08/27 12:47

不滿印度買俄油，川普對新德里祭出懲罰性關稅。（路透資料照）不滿印度買俄油，川普對新德里祭出懲罰性關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，美國對多項印度產品加徵的50%關稅於27日生效，此舉將現有關稅提高了一倍。美國總統川普意圖藉此懲罰新德里購買俄羅斯石油的行為，為結束烏克蘭衝突而向其施加壓力。

關稅如禁運 印度產業叫苦

這項最新的懲罰性關稅，是美國貿易夥伴所面臨的最高稅率之一，使美印關係陷入緊張。分析師警告，50%的關稅形同貿易禁運，可能對小型企業造成重創。印度的紡織、海鮮與珠寶等出口商已回報，來自美國的訂單遭取消，並輸給了孟加拉與越南等競爭對手，引發了可能出現大規模裁員的擔憂。

新德里批不公 華府稱印方親中

新德里批評華盛頓此舉「不公、不合理且無理」。印度外交部先前曾指出，當初俄烏戰爭爆發導致傳統供應中斷時，正是華盛頓積極鼓勵印度進口俄國石油，以穩定全球能源市場。然而，川普政府態度強硬，其貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）上週告訴記者：「印度似乎不想承認自己在流血事件中的角色。」他更補充說：「它正與習近平打得火熱。」

前美國貿易官員、現任亞洲協會政策研究所資深副總裁的卡特勒（Wendy Cutler）告訴法新社：「川普關稅傳奇中最令人不安的發展之一，是印度如何從一個有希望達成早期貿易協議的候選國，變成面臨美國對任何貿易夥伴所徵收的最高關稅國家之一。」

她表示：「高額關稅已迅速侵蝕兩國之間的信任，重建可能需要數年時間。」

