川普宣布自2024大選後籌款逾458億元 誓言「讓美國再次偉大」

美國總統川普（Donald Trump）展現前所未見的「第二任期總統」募款力度。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（27日）透露，他自2024年美國總統大選後，已累積籌資逾15億美元（約新台幣458.78億元），展現前所未見的「第二任期總統」募款力度。

川普今稍早在自家社交平台真實社群（Truth Social）」發文稱，自2024年大選後，其透過多元形式與政治實體已累積籌資超過15億美元，並再次高喊「讓美國再次偉大」口號。

發文一出，引發網友熱議，有網友表示「幹得好，總統先生」、「美國強大」、「太棒了！期待更多退稅」、「為2028年競選活動籌集巨額資金」等。

但也有網友持負面看法，稱「民主黨全國委員會破產了！」、「那麼錢去哪了？你把它轉到你名下的歐洲投資帳戶了嗎？也許你可以把它捐給美國的食物賒濟處？或捐給那些正在遭受飢荒的地區？」、「但它是否使赤字下降了？」、「你真棒。我們仍然勉強維持生計。」等。

