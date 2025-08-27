厄瓜多開先例！成功向中國「一帶一路」爛尾工程求償122億元

造價約30億美元的科卡科多-辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）存在8千條裂縫，負責承建的中國水電，近日已同意賠償厄瓜多政府4億美元。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國打著協助發展名義，在全球多國推動「一帶一路」基礎建設計畫，不僅使不少國家陷入債務陷阱，且因豆腐渣工程而引發所在國家提告求償。在南美洲國家厄瓜多，由中國水利水電建設集團（Sinohydro，簡稱中國水電）承建的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair），因結構出現重大缺陷，在厄瓜多政府提告求償，經過多年纏訟後，中國水電近日已同意向厄瓜多政府支付4億美元（新台幣122億元）賠償。專家指出，因「一帶一路」基建計畫而受害的國家獲得賠償，是重大的里程碑。

根據阿根廷網路媒體《Infobae》報導，厄瓜多經濟與財政部長莫亞（Sariha Moya）近日在接受該國中央電台（Radio Centro）訪問時透露，厄瓜多政府赴中國談判取得重要成果，中國水電母公司中國電力建設集團將向該國賠償4億美元。莫亞指出，由中國水電承建的科卡科多辛克雷水力發電廠，不僅造成企業層面的損失，更給該國政府帶來收入流失，厄瓜多不接受僅以擔保形式彌補，而是要求直接的國家賠償。

科卡科多辛克雷水力發電廠位於厄瓜多的納波省（Napo）與蘇昆比奧斯省（Sucumbíos）之間，於2009年動工，耗資近30億美元（新台幣917億元），由時任總統柯利亞（Rafael Correa）主政時期推動，承包商為中國水電，2016年啟用時中國領導人習近平還到場演說。

但科卡科多-辛克雷水力發電廠自啟用以來一直爭議不斷，爆發諸如選址、工程品質、貪污受賄、無法償還貸款等問題。經過調查，該水力發電廠被檢查到結構有缺陷，尤其是配電盤存在8000條裂縫，嚴重影響了發電安全與效率。部分設備即使經過修復，仍出現漏水現象。調查顯示，中國水電隱瞞了結構缺陷的訊息好幾年，並在明知存在結構缺陷的情況下仍進行移交。

厄瓜多政府於2021年提出仲裁，要求中國水電賠償5.8億美元（新台幣177億元），中國水電於2024年提起反訴，指責厄瓜多違反合約。如今雙方達成賠償協議，為這個纏訟多年的工程爭議劃下初步句點。

除了結構問題外，科卡科多辛克雷水力發電廠還嚴重影響當地生態。有專家警告，這座本應使用50年的水力發電廠，實際使用年限可能僅有15年，不僅威脅國家能源系統，也可能對亞馬遜生態系統造成長期不可逆的破壞。

本名臧錫紅的加拿大華裔記者、時事評論員盛雪表示，厄瓜多向中企索賠4億美元，標誌著中國「一帶一路」進入危機期，過去很多國家即便清楚中國輸出的是豆腐渣工程，也不敢真正採取求償行動，但厄瓜多開了先例，其他國家會受到激勵，可能相繼提出索賠要求。

