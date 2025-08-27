降息前先卡位 債券型ETF募集熱度攀升

LINE Bank開賣群益00985B短天期投等債ETF、中信00981D主動非投等債ETF（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著美國就業數據走弱、聯準會9月降息預期升溫，上半年震盪頻繁的債市開始止穩，吸引投資人轉向，近期多家投信募集債券型ETF，並與純網銀LINE Bank聯手，讓投資人無須出門，在家即可參與線上「新募集ETF」申購。

中國信託投信近日推出全台首檔主動式非投資等級債券ETF「中信價值策略非投資等級債券主動式ETF基金（00981D）」，自8月26日起展開募集，至8月29日止。

中信投信引用彭博統計指出，截至8月初，非投資等級債已連續14週資金淨流入，市場普遍預期美國聯準會（Fed）9月將再啟降息循環，使該產品成為收益型投資人布局新選擇。

中信投信指出，今年債市圍繞「抗通膨」與「風險偏好回升」兩大主軸，帶動可轉債及非投資等級債上半年表現正向。今年非投資等級債違約率約1.37%，低於過去25年平均3.4%。近25年來，BB級債券占比自1999年33%升至2024年52%，已成市場主流。

00981D基金經理人陳昱彰表示，目前非投資等級債指數殖利率約7%，若於殖利率高於6.9%進場，依歷史數據回測，持有1至2年平均報酬率可望優於公債與投資等級債，創造更高風險溢酬。加上美元指數處低檔，投資人此時布局美元計價標的，未來若美元回升，還可能享有額外匯兌利益。

看好投資人的申購需求，LINE Bank近期開賣的投資標的，均為債券型ETF，包括群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金（00985B）及00981D。

LINE Bank表示，2檔ETF分別採用被動、主動管理策略，涵蓋從配置短天期投資等級債券，到挖掘「墮落天使」債券的超賣良機，投資人可依照自身風險承受度與收益需求，一次把握債券配置雙重策略，獲取較高收益及資本利得的絕佳機會。

