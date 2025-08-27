美最新通膨將發布 新台幣量縮小貶0.5分

市場觀望！新台幣量縮小貶0.5分 暫收30.56元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國總統川普揚言開除聯準會理事庫克，加劇市場對於Fed獨立性的擔憂，一度打壓美元走勢，惟市場觀望美國即將發布的通膨數據，以及美中談判，美元指數小幅反彈，主要亞幣走勢偏軟下，新台幣兌美元匯率也在30.55元附近陷入整理，中午暫時收在30.56元、貶0.5分，台北外匯經紀公司成交量僅4.76億美元。

市場消化完上週Fed主席鮑爾偏鴿的談話後，新台幣昨日迅速回貶至30.5元之下，今早以30.57元、貶值1.5分開出，進一步下探30.575元，隨即有出口商進場拋匯，使台幣貶幅未再擴大，上午盤大抵在30.55元附近橫向盤整。

台股則是開低走高，截至中午，大盤指數上漲逾150點，午後觀察外資熱錢是否回頭。

主要亞幣在美元反彈下走勢也多偏弱整理，其中，日圓兌美元續在147附近徘徊，人民幣離岸價雖一度突破7.15兑1美元，隨美元反彈，又回到7.1549。

