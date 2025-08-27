晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美最新通膨將發布 新台幣量縮小貶0.5分

2025/08/27 12:21

市場觀望！新台幣量縮小貶0.5分 暫收30.56元（記者陳梅英攝）市場觀望！新台幣量縮小貶0.5分 暫收30.56元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國總統川普揚言開除聯準會理事庫克，加劇市場對於Fed獨立性的擔憂，一度打壓美元走勢，惟市場觀望美國即將發布的通膨數據，以及美中談判，美元指數小幅反彈，主要亞幣走勢偏軟下，新台幣兌美元匯率也在30.55元附近陷入整理，中午暫時收在30.56元、貶0.5分，台北外匯經紀公司成交量僅4.76億美元。

市場消化完上週Fed主席鮑爾偏鴿的談話後，新台幣昨日迅速回貶至30.5元之下，今早以30.57元、貶值1.5分開出，進一步下探30.575元，隨即有出口商進場拋匯，使台幣貶幅未再擴大，上午盤大抵在30.55元附近橫向盤整。

台股則是開低走高，截至中午，大盤指數上漲逾150點，午後觀察外資熱錢是否回頭。

主要亞幣在美元反彈下走勢也多偏弱整理，其中，日圓兌美元續在147附近徘徊，人民幣離岸價雖一度突破7.15兑1美元，隨美元反彈，又回到7.1549。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財