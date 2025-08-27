晴時多雲

不輸常春藤 ! 學費低、薪資高 美國「這25家」公立大學曝光

2025/08/27 14:14

《富比士》公布，全美最佳25所公立大學，畢業生負債少、薪資較高，與私立菁英學校相比毫不遜色。（法新社）《富比士》公布，全美最佳25所公立大學，畢業生負債少、薪資較高，與私立菁英學校相比毫不遜色。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高等教育聞名全球，大家往往關注的是常春藤名校，但實際上公立大學以「低學費、高薪資、低負債」的組合，展現出強大的競爭力。《富比士》指出，美國25家公立學校（其中8所位於加州）與私立菁英學校相比毫不遜色，這些學校學生成績優異、負債較少，畢業生收入完全能與常春藤及其他菁英私校抗衡，學費與投資報酬率更勝一籌。

根據排行，加州大學柏克萊分校今年再次榮登公立大學榜首，也是唯一進入全美前五名的公立大學。該校畢業生3年的年收入中位數為9萬900美元（約新台幣278.1萬元），20年後將升至17萬100美元（約新台幣520.4萬元），是排名前25的公立大學中最高的年收入中位數。

其他榜上名單包括，加州大學聖地牙哥分校、加州大學洛杉磯分校、密西根大學安娜堡分校、佛羅里達大學、加州大學歐文分校、喬治亞理工學院主校，以及北卡羅來納大學教堂山分校、維吉尼亞大學主校區、馬里蘭大學帕克分校、伊利諾大學香檳分校、加州大學聖塔芭芭拉分校，還有加州大學戴維斯分校、德州大學奧斯汀分校、華盛頓大學西雅圖校區、威斯康辛大學麥迪遜分校。

富比世表示，為了選出前25名公立大學，所採用與評選前500名相同的排名方法，對公立學校進行了比較，優先考慮校友高薪、優異的學術成果（包括低收入學生），以及學生投資的高回報。

公立大學的重要性體現在規模上。去年春季，全美約有530萬名學生就讀4年制公立大學，幾乎是私立非營利大學學生人數的2倍。今年排名前25的公立大學中，約有25%的學生申請了聯邦貸款，約22.5%的學生獲得了低收入家庭學生的助學金。

數據顯示，2024-25學年度，美國州立大學對本州學生的平均學費與雜費僅為1萬1610美元（約新台幣35萬元），外州學生則為3萬780美元（約新台幣94萬元）；相較之下，私立非營利大學的平均學費高達4萬3350美元（約新台幣132.6萬元）。

扣除助學金、住宿與餐飲後，本州學生就讀公立大學的平均實際成本為2萬780美元（約新台幣63.5萬元），私立大學則達到3萬6150美元（約新台幣110.6萬元）。這種學費差距，讓公立大學對家庭財務壓力相對友善，學生畢業後背負的債務也更低。

