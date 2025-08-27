晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美政府考慮入股 洛克希德馬丁股價聞訊上漲

2025/08/27 11:56

川普政府正在考慮入股國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（示意圖，路透）川普政府正在考慮入股國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（示意圖，路透）
高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克透露，川普政府正在考慮入股國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。消息一出，激勵洛克希德馬丁週二（26日）盤中股價上漲1.9%。

綜合媒體報導，美國商務部長盧特尼克26日接受美國CNBC節目訪問時被問到，美國政府是否正考慮對洛克希德馬丁、波音（Boeing）等主要國防承包商採取類似英特爾（Intel）持股措施，盧特尼克回應表示「關於國防領域，正有著巨大的討論。」

盧特尼克還點名洛克希德馬丁，稱洛克希德馬丁公司大部分收入來自聯邦合約，「實際上已經是美國政府的一環」，但也補充表示「其中的經濟效益為何？這部分我會交由國防部長和副國防部長決定。這些人正在處理，他們正在思考這個問題。」

報導一出，激勵洛克希德馬丁週二（26日）盤中股價一度漲1.9%，最高觸及456.37美元，最終收在455.46美元，漲幅1.73%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財