美政府考慮入股 洛克希德馬丁股價聞訊上漲

川普政府正在考慮入股國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克透露，川普政府正在考慮入股國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。消息一出，激勵洛克希德馬丁週二（26日）盤中股價上漲1.9%。

綜合媒體報導，美國商務部長盧特尼克26日接受美國CNBC節目訪問時被問到，美國政府是否正考慮對洛克希德馬丁、波音（Boeing）等主要國防承包商採取類似英特爾（Intel）持股措施，盧特尼克回應表示「關於國防領域，正有著巨大的討論。」

盧特尼克還點名洛克希德馬丁，稱洛克希德馬丁公司大部分收入來自聯邦合約，「實際上已經是美國政府的一環」，但也補充表示「其中的經濟效益為何？這部分我會交由國防部長和副國防部長決定。這些人正在處理，他們正在思考這個問題。」

報導一出，激勵洛克希德馬丁週二（26日）盤中股價一度漲1.9%，最高觸及456.37美元，最終收在455.46美元，漲幅1.73%。

