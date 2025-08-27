晴時多雲

焦點股》達明：林百里力挺 暴漲逾3成創新天價

2025/08/27 11:14

廣達董事長林百里（右起）攜手達明董事長何世池為機器人產業前景按讚。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里（右起）攜手達明董事長何世池為機器人產業前景按讚。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化機器人設備供應商達明（4585）昨日舉辦上市前業績發表會，受到母集團廣達（2382）董事長林百里看好營運前景，達明今日在買盤力挺之下，股價於興櫃市場一飛沖天，截至上午10時57分暫報542元，大漲129.38元，漲幅高達31.36%，創下歷史新天價，成交量778張。

達明已於美國設立發貨倉、服務與培訓中心，墨西哥據點也在積極規劃中，藉此支援台商轉進中南美的需求。美國關稅政策雖一度干擾客戶建廠進度，但隨政策落地，越南、泰國、墨西哥與美國的新產能布局將逐步啟動，帶動協作機器人需求回升。整體而言，管理層看好全球協作型機器人市場仍維持年增20%至30%的成長潛力。

達明定調未來三大方向包括持續深化AI協作技術，以自主研發強化產品差異化與彈性；二是加速拓展歐洲、美洲、日本、韓國與東南亞市場，強化在地服務與品牌；三是藉由上市契機落實治理與永續經營。管理層將持續攜手歐姆龍強化行銷，凸顯達明自有品牌定位，為全球智慧製造帶來更多改變的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應
載入中
