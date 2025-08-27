焦點股》漢翔︰軍工題材續夯 亮燈漲停

漢翔董事長胡開宏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太軍工股漢翔（2634）在無人機領域中，以發展無人機反制系統為主，但因董事長胡開宏是無人機國家隊聯盟主席，肩負推動台灣無人機產業發展，漢翔指出，在烏俄戰爭後，各國體認到無人機的必要性，未來無人機將被視為子彈，是各國備戰的必需品。

漢翔在軍工題材帶動下，今日開高攻上漲停54.6元，創4月3日以來、逾5個月新高。截至11點，股價仍高掛漲停，成交量逾6.96萬張，漲停委買張數逾9000張。

外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展（航太展）」將於今年9月18日至20日在南港展覽一館登場，漢翔不排除展示無人機反制系統。

漢翔2016年成立美國子公司，主要能貼近客戶，協助母公司訂定營運策略。2024年8月正式宣告在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房，主要是因應美國BAA（Buy America Act）法案規定，2028年美國軍方將優先採購美國製造比重達80%的產品。

漢翔美國廠建廠初期是以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，逐步增加不同品項，目前已有零組件驗證中。

