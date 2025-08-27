晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》南電：載板爆供應缺口 股價亮燈漲停

2025/08/27 11:18

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資指出，根據調查顯示，台灣ABF載板供應商目前僅持有約2至3個月的T-glass庫存，2025年整體市場供給缺口估計達25%，非NVIDIA需求的ABF載板價格將自第4季起每季上漲5%至10%，並持續至明年第4季，看好南電（8046），南電今日股價開盤不到一小時就亮燈漲停，再創波段新高。

截至11:01分，南電漲停，漲停價205.5元，成交量逾2.78萬張，委買張數逾1.5萬張。

美系外資指出，非NVIDIA需求的ABF載板價格將自第4季起每季上漲5%至10%，並持續至明年第4季，主要因關鍵材料T-glass供應短缺問題日益嚴重，近期研發專案價格已上調30%至40%以上，廠商將優先把有限的T-glass配置至高毛利產品，而非中低階ABF載板，將直接推升載板報價；BT載板7月價格已上漲5%至20%，8月迄今再度上漲5%，主因為玻纖布短缺、T-glass交期延長，以及銅箔（含載板銅箔，約占BT載板成本5%）價格上揚。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財