焦點股》南電：載板爆供應缺口 股價亮燈漲停

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資指出，根據調查顯示，台灣ABF載板供應商目前僅持有約2至3個月的T-glass庫存，2025年整體市場供給缺口估計達25%，非NVIDIA需求的ABF載板價格將自第4季起每季上漲5%至10%，並持續至明年第4季，看好南電（8046），南電今日股價開盤不到一小時就亮燈漲停，再創波段新高。

截至11:01分，南電漲停，漲停價205.5元，成交量逾2.78萬張，委買張數逾1.5萬張。

美系外資指出，非NVIDIA需求的ABF載板價格將自第4季起每季上漲5%至10%，並持續至明年第4季，主要因關鍵材料T-glass供應短缺問題日益嚴重，近期研發專案價格已上調30%至40%以上，廠商將優先把有限的T-glass配置至高毛利產品，而非中低階ABF載板，將直接推升載板報價；BT載板7月價格已上漲5%至20%，8月迄今再度上漲5%，主因為玻纖布短缺、T-glass交期延長，以及銅箔（含載板銅箔，約占BT載板成本5%）價格上揚。

