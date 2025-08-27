晴時多雲

焦點股》台達電：AI出貨力道強 帶量衝上新天價

2025/08/27 10:58

廠台達電受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統產品出貨力道強勁，營運前景備受法人看好。（資料照）廠台達電受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統產品出貨力道強勁，營運前景備受法人看好。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統產品出貨力道強勁，營運前景備受法人看好，今日股價在買盤力挺之下，股價帶量勁揚，盤中一舉突破700元大關，高點觸及730元，創下歷史新天價，截至上午10時48分暫報721元，漲幅5.26%，成交量9367張。

法人指出，台達電未來成長主軸將聚焦於AI相關業務，特別是在電源供應與液冷散熱系統。隨著AI伺服器與資料中心需求持續增加，公司產品組合正朝向高毛利領域優化，包括液冷方案與電源機櫃技術，預期將推動電源出貨量與市場佔有率提升。產業趨勢如電源架構集中化與高壓化，也為公司帶來更多機會。

雖然美國關稅政策增加成本，但法人認為對台達電影響毛利率有限，公司已規劃調整價格因應，管理層看好AI產品毛利率提升將持續推升營收與獲利，預期下半年AI營收比重將高於上半年，未來兩年每股盈餘維持成長動能。至於交通與自動化業務，短期內改善有限，但公司憑藉全球電源市場的領導地位，整體展望仍樂觀。

