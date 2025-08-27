國保勞保不混淆！一次搞懂差異與注意事項

勞保提供的保障範圍更廣，未來退休金額也高於國保。（圖由南服提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一般勞工在公司辦理勞保退保後，若未繼續就業（無新雇主加保），就會被自動列入國民年金（國保）投保範圍，並由戶籍所在地的公所代為辦理加保。由於加保通知通常來自公所，部分民眾誤以為國保與勞保相同，甚至以為年資可以合併，但事實並非如此。本文將從幾個面向比較兩者差異，讓你清楚掌握保障差異。

一、加保對象

勞保：有工作受僱勞工，由雇主代辦。

國保：無工作、未加入其他社會保險（如勞保、公保、軍保等），依規定由戶籍地公所代辦國民年金。

請繼續往下閱讀...

二、保障範圍不同

●勞保涵蓋「生、老、病、死、殘」5大給付，項目如下。

◎生育給付（符合條件可領，給付期間依勞保規定）

◎老年年金（一次金或年金，依投保薪資及年資計算）

◎傷病給付（傷病津貼及醫療給付）

◎死亡給付（喪葬津貼、遺屬年金）

◎失能給付（一次金或年金，請領資格較寬鬆）。

●國保提供的保障較有限，項目如下。

◎生育給付（2個月，需符合累計繳費至少15年等條件）

◎老年給付（國民年金，65 歲起請領）

◎死亡給付（僅5個月標準給付，以投保金額計算）

◎重度殘障年金（需經鑑定終身無工作能力才能請領）。

兩者保障範圍明顯不同，勞保提供的保障較全面。

三、 請領金額差異

在此老年年金都用年金來算，

勞保（B式）：平均投保薪資 × 年資 × 1.55%

國保：投保金額 × 年資 × 1.3%

以2025年數據為例，同樣1年年資

勞保可以請領到的月領金額: 4萬5800元X1.55%=710元

國保可以請領到的月領金額: 1萬9761元1.3%=257元

兩者月領金額差距約453元，長期累積下來差距將更明顯。

四、 保費支出比較

不少人會認為國保較便宜，但實際上，勞工在勞保與國保之間的保費差距並不如想像中大。

以2025年基本工資2萬8590 元、勞保總保費率12.5%計算，勞保月保費總額約3574元，但其中約80%保費由雇主與政府分攤，剩餘20%由勞工自行負擔，勞工每月自付金額約715元。

而國保（一般被保險人）保費由政府補助40%，投保人自付60%。以投保金額1萬9761元、保費率10.5%計算，勞工每月自付約1245元。

由上述比較可知，雖然勞保名目保費較高，但勞工實際負擔通常低於國保；同時，勞保提供的保障範圍更廣，未來退休金額也高於國保。

最後提醒勞工朋友，勞保與國保不可同時加保，僅能二擇一。勞工若選擇國保，即須退出勞保；反之亦然，且兩者年資也不能合併計算。對於有勞工身分者，選擇勞保通常能獲得較佳保障與退休金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法