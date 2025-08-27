晴時多雲

輝達落腳台北 李四川曝進度：黃仁勳希望明年5月開工

2025/08/27 10:50

輝達台灣總部選定落腳在新光人壽擁有地上權的北士科T17、T18用地。（資料照，記者鹿俊為攝）輝達台灣總部選定落腳在新光人壽擁有地上權的北士科T17、T18用地。（資料照，記者鹿俊為攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今（27）針對輝達在台北士林科技園區設廠一事表示，北市府目前每週跟輝達視訊，新光人壽與輝達簽有MOU（合作備忘錄），預計9月底前會決定後續如何處理，並指黃仁勳希望明年5月開工，市府會朝這目標努力。

台北市副市長李四川在廣播節目中說，黃仁勳希望總部明年5月開工。（中廣千秋萬世節目提供）台北市副市長李四川在廣播節目中說，黃仁勳希望總部明年5月開工。（中廣千秋萬世節目提供）

輝達執行長黃仁勳上週來台快閃，對於輝達屬意新壽在北士科的T17、18土地，李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，T17、18現在地上權在新光人壽，最簡單的方式就是「新壽按照契約，自己出錢」，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來，設計施工由輝達來負責，新壽和輝達雙方正就這個部分進行細節研討。

新壽是否可以跟市府「合意解約」？李四川表示，內政部已准許市府自訂辦法，解約後由市府專案給輝達，但新壽對此持保留的態度，因此目前先還是依照契約，由新壽、輝達去研討，新壽出錢蓋好，依照合約，取得使用執照時，再轉移給輝達。新壽和輝達有簽MOU，大概9月底前，就會有最後的決定。

李四川說，若他們雙方談好，黃仁勳希望明年5月他來的時候能夠開工，市府會朝這個目標去努力。但現在台灣工程缺工、缺料是比較大的麻煩，但以輝達高科技，他們會用重金找到好的團隊，施工時間應該會比較短，預估大概最多3年多，應該就可以蓋好。

