晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》華邦電：記憶體價量上揚 股價連2漲

2025/08/27 10:54

受惠記憶體價量上揚，華邦電股價連2漲。（記者洪友芳攝）受惠記憶體價量上揚，華邦電股價連2漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體製造廠華邦電（2344）受惠記憶體價量回升，下半年營運可望好轉，外資連2買，昨再大買9798張，激勵今股價續漲，截至10點30分，股價暫報19.85元，上漲1.1元、漲幅5.87%，成交量逾6.8萬張。

儘管終端市場需求低迷，但國際大廠紛將產能轉向AI相關的高獲利的高頻寬記憶體（HBM），帶動DDR4價格上漲，繼DDR4之後，傳出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受材料及封測成本提高等因素影響，第4季在報價也將調漲，華邦電是受惠廠商之一。

華邦電第2季虧損受新台幣升值、當時記憶體報價處於不利情況，影響單季毛利率下滑至22.7%，季減2.9個百分點、年減10.4個百分點，稅後虧損13.1億元，每股稅後虧損0.29元，連虧4季，上半年累計稅後虧損24億元，稅後每股虧損0.53元。下半年受記憶體價量需求回升，市場預期營運可望改善。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財