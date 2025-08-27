鄭亦麟以部長姿態施壓台電？董座曾文生回應了

外傳鄭亦麟以部長姿態施壓台電，台電董事長曾文生說，「不知道有這樣的狀況」。（記者

田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天受訪談到綠推中心前副執行鄭亦麟涉嫌施壓台電、捲入弊案一事，曾文生表示，台電相關同仁已去作證，交由司法機關調查，外傳鄭擺出部長姿態交涉，曾文生也說，「不知道有這樣的狀況」。

鄭亦麟涉嫌收受綠電業者泓德能源、東煒建設數百萬元賄賂，並施壓台電協助業者取得饋線容量，凌晨遭到羈押禁見。由於鄭去年回歸經濟部籌組的綠能售電平台「台智電」擔任副總，今年二月更升任總經理，台智電昨已火速拔除鄭職位。

台電成為遭施壓的對象，曾文生今出席財委會備詢前受訪，他提到，同仁有去作證，施壓是一個形容詞，是什麼樣的過程，交給司法機關來做清楚的調查。對於鄭是否有特別關切，曾文生也說，他不是非常確定是什麼樣的做法，聽起來時間有點長、是蠻久以前的事情，整個過程需要進一步了解。

傳出鄭也擺出部長的姿態與台電人溝通，曾文生說自己當時是次長，「我不知道有這樣的狀況」，他（鄭）並沒有對我有這樣子。

另外，核三公投後續引起核廢料選址討論，曾文生也說，高階核廢料最終處置場選址的議題，需要地質條件是非常嚴謹，原則要先透過合理地質調查，把可能的地點找出來以後，再做進一步深入的地質了解。

他說，現在比較普遍的方式，還要做地下實驗室確認整個地質條件是否符合要求，但核廢料選址最重要還是要能夠得到民意的支持，科學條件、民意支持都是台電努力目標。

