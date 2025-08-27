國合會與歐銀合作 首度出資支持科索沃建構韌性經濟模式

國合會與歐銀首度在科索沃進行合作，融資支持科索沃Rec Kos回收公司，建構更具韌性與永續性的循環經濟模式。（國合會提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會與歐洲復興開發銀行（歐銀）首度在科索沃進行合作，融資支持科索沃Rec Kos回收公司，建構更具韌性與永續性的循環經濟模式。國合會副秘書長謝佩芬表示，本計畫是國合會與歐銀在科索沃合作的首項計畫，未來國合會將持續與多邊開發機構聯手，在國際上推動綠色轉型，深化在科技與氣候行動的國際合作。

國合會指出，融資案由歐銀與歐盟合作的企業擴展基金（ENEF II）及國合會共同組成，本月5日由歐銀與東南歐最大的金屬回收公司之一Rec Kos在其位於Sankoc的新廠址完成簽約，在總額600萬歐元中，國合會將透過歐銀「氣候高影響力特別基金」（HIPCA）提供100萬歐元優惠貸款、ENEF II將出資300萬歐元。



國合會指出，本項融資將協助Rec Kos公司建置回收處理設施，採購先進回收設備，包括輪胎、鋁合金、電纜、有色金屬、塑膠與電池等處理機具，預期可大幅促進該公司營運成效，帶動科索沃整體回收產業的環境永續性，提升回收價值鏈效能，實現家庭與市鎮廢棄物管理的政策目標。

國合會副秘書長謝佩芬表示，本計畫是國合會與歐銀在科索沃合作的首項計畫，也是今年國合會對HIPCA增資後的首項計畫，深具意義。

謝佩芬指出，今年國合會對HIPCA增資前，國合會已透過HIPCA協助立陶宛維爾紐斯市更新無軌電車，並資助波蘭零售連鎖超商降低碳排等，未來國合會將持續與多邊開發機構聯手，在國際上推動綠色轉型，以呼應外交部長林佳龍的「數位轉型」與「綠色轉型」雙軸並進政策理念，深化在科技與氣候行動的國際合作。

